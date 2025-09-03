POLÍTICA
STF retoma julgamento do golpe de Estado com defesa de Bolsonaro
Sessão na manhã desta quarta terá sustentações das defesas de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno e ex-ministros
Por Flávia Requião
O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, na manhã desta quarta-feira, 3, o julgamento do plano de golpe de Estado. A sessão está marcada para começar às 9h.
A análise do caso de hoje será marcada pela sustentação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O primeiro a se pronunciar será o advogado do general Augusto Heleno, que informou ter preparado 107 slides e pretende utilizar integralmente o tempo de uma hora a que tem direito.
Na sequência, será a vez das defesas de Bolsonaro e dos ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto — este último apenas se houver tempo disponível.
Confira os réus do núcleo 1 da trama golpista:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente;
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
- Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e
- Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.
Os réus não precisam comparecer presencialmente. Ontem, Paulo Sérgio foi o único a acompanhar o julgamento no local. O ex-ministro disse a aliados que a ida ao Supremo é um gesto de “defesa da honra”. A defesa dos outros réus disse que eles não irão à Corte nesta quarta.
A sessão de hoje encerra às 12h. Os ministros precisam estar disponíveis para participar da sessão plenária que começa às 14h na Corte. Com isso, o voto do ministro Alexandre de Moraes e dos outros magistrados devem ficar para a próxima semana.
Ao todo, foram reservadas cinco sessões para o julgamento. A primeira ocorreu ontem, e as próximas estão previstas para hoje e para os dias 9, 10 e 12 de setembro — data em que deve ser anunciada a sentença.
A transmissão das sessões deve ocorrer pelos canais do YouTube da TV Justiça e do STF (Supremo Tribunal Federal).
Quando e onde assistir ao julgamento de Bolsonaro
3/09 (qua) – 9h às 12h (veja aqui)
9/09 (ter) – 9h às 12h (veja aqui)| 14h às 19h (veja aqui)
10/09 (qua) – 9h às 12h (veja aqui)
12/09 (sex) – 9h às 12h (veja aqui)| 14h às 19h (veja aqui)
O grupo responde por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
