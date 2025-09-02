POLÍTICA
Lula se compara a Bolsonaro após julgamento: "Não fiquei chorando"
Ex-presidente começou a ser julgado pelo STF
Por Cássio Moreira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou seu julgamento ao do seu antecessor no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), que teve início nesta terça-feira, 2, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao comentar os casos, o petista afirmou 'não ter chorado' por sua absolvição.
Lula, que esteve no velório do jornalista Mino Carta, afirmou que Bolsonaro tem o direito de se defender, pontuando que não teve, segundo ele, as mesmas oportunidades quando foi alvo de uma processo que culminou na sua condenação e prisão, na operação Lava-Jato.
“Ele pode se defender como eu não pude me defender e eu não reclamei, eu não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente, prove que não tem nada a ver com isso, está de bom tamanho”, afirmou Lula, que continuou.
"Eu desejo para mim e para qualquer inimigo meu, apenas o direito à presunção de inocência para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas a verdade”, completou o presidente.
Julgamento de Bolsonaro
A Primeira Turma do STF iniciou, nesta terça-feira, 2, o julgamento do 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.
O grupo responde pelos seguintes crimes:
- Golpe de Estado;
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Organização criminosa armada;
- Dano qualificado contra o patrimônio da União;
- Deterioração de patrimônio tombado.
