Lula se compara a Bolsonaro após julgamento: "Não fiquei chorando"

Presidente Lula fala sobre julgamento de Bolsonaro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou seu julgamento ao do seu antecessor no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), que teve início nesta terça-feira, 2, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao comentar os casos, o petista afirmou 'não ter chorado' por sua absolvição.

Lula, que esteve no velório do jornalista Mino Carta, afirmou que Bolsonaro tem o direito de se defender, pontuando que não teve, segundo ele, as mesmas oportunidades quando foi alvo de uma processo que culminou na sua condenação e prisão, na operação Lava-Jato.

“Ele pode se defender como eu não pude me defender e eu não reclamei, eu não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente, prove que não tem nada a ver com isso, está de bom tamanho”, afirmou Lula, que continuou.

"Eu desejo para mim e para qualquer inimigo meu, apenas o direito à presunção de inocência para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas a verdade”, completou o presidente.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF iniciou, nesta terça-feira, 2, o julgamento do 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo a execução de um golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

O grupo responde pelos seguintes crimes: