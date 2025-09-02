Desconto no IPVA e mais: veja projetos de Jerônimo aprovados na ALBA

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Joá Souza | Gov-BA

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou um pacote de projetos enviados pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) na tarde desta terça-feira, 2.

Na ocasião, os deputados aprovaram 10 projetos de lei de autoria do Executivo, entre eles estão:

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

PL 25.899/2025: reestruturação dos cargos em comissão da Polícia Civil da Bahia, promovendo ajustes organizacionais e funcionais para melhorar a eficiência administrativa e operacional da corporação.

reestruturação dos cargos em comissão da Polícia Civil da Bahia, promovendo ajustes organizacionais e funcionais para melhorar a eficiência administrativa e operacional da corporação. PL 25.903/2025: reorganização da estrutura interna da PM para atender às novas demandas da segurança pública estadual.

reorganização da estrutura interna da PM para atender às novas demandas da segurança pública estadual. PL 25.904/2025: remuneração do Grupo Ocupacional Fiscalização e Regulação, contemplando servidores das áreas de controle, regulação e fiscalização.

remuneração do Grupo Ocupacional Fiscalização e Regulação, contemplando servidores das áreas de controle, regulação e fiscalização. PL 25.905/2024: Altera a remuneração dos Especialistas em Políticas Públicas, fortalecendo a carreira técnica da gestão pública.

Altera a remuneração dos Especialistas em Políticas Públicas, fortalecendo a carreira técnica da gestão pública. PL 25.906/2024: Reestrutura a carreira de Especialista em Produção de Informações Econômicas e Sociais, com melhorias na progressão e remuneração.

Reestrutura a carreira de Especialista em Produção de Informações Econômicas e Sociais, com melhorias na progressão e remuneração. PL 25.907/2025: Criação de quadro de Cargos de Provimento Permanente do Magistério Público das Universidades Estaduais da Bahia, organizando e regulamentando a carreira docente no ensino superior estadual.

Criação de quadro de Cargos de Provimento Permanente do Magistério Público das Universidades Estaduais da Bahia, organizando e regulamentando a carreira docente no ensino superior estadual. PL 25.908/2025: Reajuste dos fazendários;

PL 25.916/2025: Concede remissão e redução de multas e acréscimos moratórios relativos a dívidas de IPVAe da Taxa de Licenciamento Anual de Veículos Automotores, permitindo maior regularização fiscal dos contribuintes.

Concede remissão e redução de multas e acréscimos moratórios relativos a dívidas de IPVAe da Taxa de Licenciamento Anual de Veículos Automotores, permitindo maior regularização fiscal dos contribuintes. PL 25.920/2025: Mudanças no programa BahiaInveste.

Além das matérias enviadas por Jerônimo, os parlamentares também deram aval a duas proposições do Judiciário e outras duas dos Tribunais de Contas. Ao todo, foram 14 projetos apreciados.

Veja os demais projetos aprovados na ALBA:

PL 25.431/2024: Criação de cargos comissionados no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA);

Criação de cargos comissionados no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA); PL 25.921/2025: Concede reajuste de R$ 700,00 nas vantagens pessoais dos servidores do Poder Judiciário;

Concede reajuste de R$ 700,00 nas vantagens pessoais dos servidores do Poder Judiciário; TCM: prestação de contas do exercício de 2022, do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

prestação de contas do exercício de 2022, do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). TCM: prestação de contas do exercício de 2023;

Em plenário, a presidente da Casa, Ivana Bastos (PSD), elogiou a produtividade dos seus pares.

“Eu quero agradecer a todos os presentes pela produtividade. Foram 10 projetos do Executivo aprovados, dois do Judiciário e dois dos Tribunais de Conta”, afirmou a pessedista, antes de encerrar a sessão ordinária.