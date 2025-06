Alba decide hoje mudanças salariais e reestruturação de servidores públicos

Plenário da Alba - Foto: Divulgação | Alba

O início da votação do pacote de projetos que estava previsto para acontecer na segunda-feira, 16, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), foi adiado para esta terça, 17. Com isso, a Casa vai apreciar medidas importantes para categorias diferentes de servidores: mudanças no plano salarial do Ministério Público, a reestruturação na Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).



Além dos já citados, os parlamentares também vão analisar o Programa de Recuperação Fiscal (Refis) e proposições dos próprios deputados.



O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos servidores do Judiciário baiano foi retirado de pauta e só deve passar pela avaliação dos parlamentares após o recesso parlamentar.

Palavra da presidente

Em entrevista coletiva na tarde de segunda-feira, 16, a presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD), afirmou que espera que todos os projetos previstos para serem analisados em plenário sejam votados ainda nesta terça.

“Estamos ajustando ainda e conversando com todos os líderes. Amanhã, com fé em Deus, a gente está pautando todos esses projetos”, disse a deputada.