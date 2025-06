Fala, Jero: Governador fala de São João, agro e sustentabilidade

Jerônimo Rodrigues fala de agro, sustentabilidade e São João no podcast semanal - Foto: Reprodução | Youtube

Investimentos nos festejos juninos, a força do agro e a educação com foco na ecologia são os destaques desta segunda-feira, 16, no podcast semanal Fala, Jero, com o Governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Um dos destaques é a participação na Bahia Farm Show, realizada na última semana, com foco na inovação e na defesa sanitária do agro. Jerônimo também traz informações do programa Bahia Mais Verde, lançado em 2023, que já conta com 25 projetos em andamento, integrando comunidades tradicionais, escolas e municípios.

O Governador rece dois convidados especiais.Zé Pescador, liderança comunitária de Vera Cruz e responsável pelo projeto Corais de Maré, de restauração de corais com base no saber tradicional. E Anna Luísa Beserra, cientista e fundadora da SDW For All, reconhecida internacionalmente por soluções de acesso à água segura.

O episódio reforça o compromisso da Bahia com a Agenda 2030 da ONU e a promoção de políticas públicas sustentáveis, culturais e inclusivas. O público pode interagir com o chefe do executivo baiano por meio do chat do episódio, toda segunda-feira, a partir das 19h30, no canal oficial do governador no YouTube.