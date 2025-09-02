Luís Eduardo Magalhães conquista prêmios e fortalece rede de saúde

O secretário de Saúde de LEM, Dr. Pedro Henrique Ribeiro - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, vem se consolidando como referência em saúde pública. Durante o 11º Congresso do Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde (CONSEMS-BA), que encerrou nesta terça-feira, 2, realizado em Salvador, a cidade foi reconhecida com duas premiações por iniciativas de impacto direto no bem-estar da população.

Segundo o secretário de Saúde, Pedro Henrique Ribeiro, o encontro foi fundamental para troca de experiências entre municípios e reconhecimento de boas práticas.

“O primeiro prêmio é relacionado ao programa de castração animal, se chama ‘Programa É o Bicho’. Com isso, nós fazemos mais de 100 castrações mensais. A gente acaba acolhendo as ONGs, aqueles tutores que tem essa necessidade, e faz tudo isso pelo SUS. A gente fornece o ambulatório animal também [...]", afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE.

"O outro programa que nós recebemos uma premiação é da esquistossomose. Nós temos uma equipe que vai na residência e faz essa avaliação, faz o controle da larva, depois a gente acompanha, faz esse tratamento, tudo gratuito pelo SUS”, completou.

O programa de castração animal, com três anos de funcionamento, já é referência regional. O trabalho da vigilância em saúde contra a esquistossomose também foi destacado pela organização do congresso como modelo para outras cidades baianas.

Avanços estruturais na saúde pública

Além dos programas premiados, Ribeiro destacou as conquistas recentes em infraestrutura hospitalar. Entre elas, a inauguração do Hospital Municipal, que hoje dispõe de mais de 115 leitos, 20 de UTI — sendo 10 neonatais e 10 adultos — e capacidade para cirurgias de baixa, média e alta complexidade.

“Nós temos também agora o nosso próprio banco de sangue dentro do município. Antes, um paciente dava entrada na nossa unidade de pronto atendimento, tinha uma necessidade de sangue e precisava ir até Barreiras. Tinha toda uma demora, muitas vezes, por conta da questão burocrática, do tempo e do deslocamento. E agora não, nós temos a capacidade de armazenamento de quase 300 bolsas de sangue no nosso próprio município”, destacou o secretário.

Mutirões e programas de atendimento

Outro destaque da gestão é o programa Opera LEM, que tem zerado filas de cirurgias eletivas. Já foram realizadas cirurgias de otorrinolaringologia, vesícula, hérnia e catarata. Este último procedimento eliminando a fila de pacientes à espera no município.

"Foram feitas cerca de 50 cirurgias de otorrinolaringologia. A gente busca zerar as filas de cirurgia, principalmente as crianças. Na terceira edição, nós realizamos cerca de 150 cirurgias de catarata, a gente zerou as filhas de catarata no município. Então, a gente está falando ali de organizar, de pegar a atenção primária, inaugurar postos de saúde, pegar as cirurgias, fazer dentro do nosso próprio hospital esses mutirões de saúde", explica o secretário.

Paralelamente, o programa Saúde no Seu Bairro leva mutirões de consultas, exames e vacinas diretamente às comunidades. “No último fim de semana, realizamos mais de 5 mil atendimentos, entre consultas médicas, exames de imagem e atendimentos odontológicos”, disse Ribeiro.

Planejamento para 2026

Com o crescimento acelerado da cidade, que atrai moradores de toda a região, a gestão municipal aposta no planejamento. Estão previstas a abertura de três novas unidades de atenção primária até 2026, além da reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com foco no atendimento pediátrico e a criação de uma unidade especializada em saúde da mulher.

“A cidade não para de crescer, nós temos que acompanhar. O prefeito Junior Marabá entende que a gente não pode esperar aquilo crescer para nos engolir. Muito pelo contrário, a gente está trabalhando com uma forma de planejamento para aumentar a assistência em saúde pública no município”, concluiu o secretário.