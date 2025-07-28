Ação realiza 150 cirurgias de catarata em Luis Eduardo Magalhães

Prefeito Junior Marabá (PP), ao lado do secretário de Saúde, Pedro Henrique Ribeiro, em visita a unidade hospitalar - Foto: Divulgação

Gamaliel Silva Souza sentiu a visão embaçada, procurou uma unidade básica de saúde e recebeu o diagnóstico de catarata. Foi encaminhado para o especialista e realizou a cirurgia na última sexta-feira, 25, durante a terceira etapa do Opera LEM, no Hospital Municipal Miriam Borges.

“Foi muito rápida e bem-sucedida. Estou muito feliz”, comemorou.

Além dele, outros 149 pacientes também foram contemplados.

“Nós fizemos toda uma operação para atender os nossos pacientes de forma muito humanizada e técnica, desde a regulação, os exames pré-operatórios, a equipe de cirurgia até o pós-operatório. Eles já saem daqui com óculos de proteção, um kit com as medicações e a data do retorno”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Henrique Ribeiro.

“Eu fico muito feliz em promover esse serviço de atendimento à saúde, de entregar dignidade e qualidade de vida a todos esses pacientes que buscam uma vida melhor. Muito me alegra também ver o Hospital Municipal Miriam Borges funcionando com excelência”, declarou o prefeito Junior Marabá.

A próxima edição do Opera LEM ter como foco o planejamento familiar, ampliando o acesso a procedimentos e orientações voltadas à saúde reprodutiva e ao bem-estar das famílias do município.