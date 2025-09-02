Menu
Ouvir

IPVA na Bahia: motoristas vão quitar dívidas com condições especiais

Perdão das dívidas foi aprovada nesta terça-feira, 2, na ALBA

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

02/09/2025 - 19:52 h
Documentação IPVA
Documentação IPVA -

Os motoristas baianos terão descontos para regularizar as dívidas de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e na taxa de licenciamento com o governo do Estado.

A iniciativa facilita o pagamento das despesas registradas até dezembro de 2024, por meio de condições especiais, incluindo redução de multas e juros, além de remissão parcial de valores.

A novidade foi aprovada nesta terça-feira, 2, pela maioria dos deputados estaduais, e agora segue para validação do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Leia Também:

Desconto no IPVA e mais: veja projetos de Jerônimo aprovados na ALBA
IPVA: veja os estados brasileiros com as maiores e menores alíquotas
BYD oferece IPVA, seguro e revisões de graça para linha 2026
IPVA na Bahia: motoristas podem quitar dívidas com até 95% de desconto

Por ser de autoria do Executivo, a expectativa é que o governador sancione a proposição hoje e publique a medida amanhã, 3, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Como vai funcionar?

  • Parcelamento mínimo: multas poderão ser parceladas, mas cada parcela deve ser de, no mínimo, R$ 200. Sobre as parcelas incide a taxa Selic.
  • Licenciamento: desconto de 50% nos débitos da taxa de licenciamento referentes a fatos geradores até 31 de dezembro de 2024, desde que pagos até 28 de novembro de 2025.
  • Perdão total de IPVA: dívidas de até R$ 460 por veículo (atualizadas até a data de publicação da lei) poderão ser totalmente perdoadas, se referentes a fatos geradores até 31 de dezembro de 2024.
  • Desconto de até 95% no IPVA: débitos inscritos ou não em dívida ativa (inclusive ajuizados), referentes a fatos geradores até 31 de dezembro de 2024, poderão ser quitados com redução de 95% da multa e dos juros.

  • Pagamento pode ser:

    • À vista ou
    • Parcelado em até 3 vezes, com quitação total até 28 de novembro de 2025.
  • Honorários advocatícios: poderão ter redução, conforme regras da Procuradoria-Geral do Estado.
  • Renúncia a ações judiciais: quem aderir ao programa deverá abrir mão de ações ou recursos que contestem os débitos. Não haverá restituição de valores já pagos.

O que é IPVA?

O IPVA é um imposto cobrado anualmente pelos estados brasileiros, com o objetivo de arrecadar recursos com base no valor venal do veículo, sendo 50% da arrecadação destinada ao estado e 50% ao município onde o veículo foi registrado.

Esse imposto vale para todos os veículos terrestres, como:

  • carros;
  • motos;
  • ônibus;
  • caminhões.

x