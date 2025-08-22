Menu
AUTOS

IPVA: veja os estados brasileiros com as maiores e menores alíquotas

Bahia figura com uma das menores da lista

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/08/2025 - 16:03 h
Entenda como calcular o IPVA
O IPVAé um imposto que todos os donos de automóveis já se preparam para pagar todo ano. O ponto principal para calcular o quanto deve ser pago no ano está na porcentagem da alíquota do imposto, que é definida separadamente por Estado.

Vale lembrar que o IPVA começa a ser cobrado logo no início do ano, de acordo com o final da placa, sendo o final 1 o primeiro a ser cobrado, e o 0 o último.

O que é a alíquota?

A alíquota é a porcentagem aplicada sobre o valor venal do veículo para definir o valor a ser cobrado. Esse valor varia de acordo com o tipo de veículo, e onde ele foi registrado.

Confira as alíquotas de todo o Brasil

4%

  • Minas Gerais
  • Rio de Janeiro
  • São Paulo

3,75%

  • Goiás

3,5%

  • Distrito Federal
  • Mato Grosso
  • Mato Grosso do Sul

3%

  • Alagoas
  • Amazonas
  • Amapá
  • Ceará
  • Pernambuco
  • Rio Grande do Norte
  • Rio Grande do Sul
  • Rondônia
  • Roraima

2,5%

  • Bahia
  • Maranhão
  • Pará
  • Paraíba
  • Piauí
  • Sergipe

2%

  • Acre
  • Espírito Santo
  • Santa Catarina
  • Tocantins

1,9%

  • Paraná

Como calcular o seu IPVA?

O cálculo do IPVA e fácil de ser feito, basta multiplicar o valor venal de seu veículo, ele é definido pela Tabela FIPE pela alíquota de seu estado.

Por exemplo, imagine que você tem um carro registrado na Bahia com valor venal de R$ 50.000. A alíquota IPVA Bahia é de 2,5%. O cálculo seria:

  • Valor do IPVA = Valor venal x alíquota
  • Valor do IPVA = R$ 50.000 x 2,5% = R$ 1.250,00

