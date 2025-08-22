IPVA: veja os estados brasileiros com as maiores e menores alíquotas

Entenda como calcular o IPVA - Foto: Joá Souza / Ag. A TARDE

O IPVAé um imposto que todos os donos de automóveis já se preparam para pagar todo ano. O ponto principal para calcular o quanto deve ser pago no ano está na porcentagem da alíquota do imposto, que é definida separadamente por Estado.

Vale lembrar que o IPVA começa a ser cobrado logo no início do ano, de acordo com o final da placa, sendo o final 1 o primeiro a ser cobrado, e o 0 o último.

O que é a alíquota?

A alíquota é a porcentagem aplicada sobre o valor venal do veículo para definir o valor a ser cobrado. Esse valor varia de acordo com o tipo de veículo, e onde ele foi registrado.

Confira as alíquotas de todo o Brasil

4%

Minas Gerais

Rio de Janeiro

São Paulo

3,75%

Goiás

3,5%

Distrito Federal

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

3%

Alagoas

Amazonas

Amapá

Ceará

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

2,5%

Bahia

Maranhão

Pará

Paraíba

Piauí

Sergipe

2%

Acre

Espírito Santo

Santa Catarina

Tocantins

1,9%

Paraná

Como calcular o seu IPVA?

O cálculo do IPVA e fácil de ser feito, basta multiplicar o valor venal de seu veículo, ele é definido pela Tabela FIPE pela alíquota de seu estado.

Por exemplo, imagine que você tem um carro registrado na Bahia com valor venal de R$ 50.000. A alíquota IPVA Bahia é de 2,5%. O cálculo seria: