IPVA: veja os estados brasileiros com as maiores e menores alíquotas
Bahia figura com uma das menores da lista
O IPVAé um imposto que todos os donos de automóveis já se preparam para pagar todo ano. O ponto principal para calcular o quanto deve ser pago no ano está na porcentagem da alíquota do imposto, que é definida separadamente por Estado.
Vale lembrar que o IPVA começa a ser cobrado logo no início do ano, de acordo com o final da placa, sendo o final 1 o primeiro a ser cobrado, e o 0 o último.
O que é a alíquota?
A alíquota é a porcentagem aplicada sobre o valor venal do veículo para definir o valor a ser cobrado. Esse valor varia de acordo com o tipo de veículo, e onde ele foi registrado.
Confira as alíquotas de todo o Brasil
4%
- Minas Gerais
- Rio de Janeiro
- São Paulo
3,75%
- Goiás
3,5%
- Distrito Federal
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
3%
- Alagoas
- Amazonas
- Amapá
- Ceará
- Pernambuco
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
2,5%
- Bahia
- Maranhão
- Pará
- Paraíba
- Piauí
- Sergipe
2%
- Acre
- Espírito Santo
- Santa Catarina
- Tocantins
1,9%
- Paraná
Como calcular o seu IPVA?
O cálculo do IPVA e fácil de ser feito, basta multiplicar o valor venal de seu veículo, ele é definido pela Tabela FIPE pela alíquota de seu estado.
Por exemplo, imagine que você tem um carro registrado na Bahia com valor venal de R$ 50.000. A alíquota IPVA Bahia é de 2,5%. O cálculo seria:
- Valor do IPVA = Valor venal x alíquota
- Valor do IPVA = R$ 50.000 x 2,5% = R$ 1.250,00
