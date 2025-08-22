BYD oferece IPVA, seguro e revisões de graça para linha 2026

BYD Song Pro 2026 - Foto: Divulgação | BYD do Brasil

Este sábado, 23 de agosto, será um grande dia para quem tiver interesse em adquirir um veículo da BYD. A montadora chinesa promove o 'Mega Electric Day', com condições especiais para quem deseja adquirir modelos da linha 2026.

A BYD vai oferecer na ação as seguintes vantagens para os clientes:

Supervalorização do usado

Seguro grátis;

IPVA 2025 grátis;

Revisões grátis;

Documentação sem custo.

Principais modelos

A BYD tem como novidades na nova linha 2026 os SUVs híbridos plug-in da BYD, Song Pro e Song Premium mais equipados que nunca.

Para o dia, o BYD Song Pro GS, disponível agora na cor Preta Cosmos e com o pacote ADAS 2, conta com supervalorização do usado e seguro grátis por R$ 199.990.

Já o BYD Song Plus Premium, de R$ 299.800, sai com seguro grátis, IPVA 2025 grátis e três anos de revisão grátis.

O sedã BYD King GS 2026, com atualização do pacote ADAS 2, novas rodas de liga leve e nova cor Inkstone Blue, será vendido por R$ 175.990, com três anos de revisão grátis.

BYD King GS 2026 | Foto: Divulgação | BYD do Brasil

Além disso, a BYD oferece documentação grátis (primeiro registro no estado + par de placas) para os modelos da família Song (BYD Song Pro, versão GL e GS, BYD Song Plus e BYD Song Premium), BYD King (versão GL e GS) e BYD Dolphin GS.

Os benefícios oferecidos pela BYD no dia de ofertas ainda conta com o carregador portátil e para os modelos 100% elétricos o carregador wallbox como cortesia para todos os modelos super-híbridos.

A BYD ainda destaca que oferece garantia de oito anos para a Bateria Blade, sem limite de quilometragem, e seis anos para o veículo completo.