MEGA ELECTRIC DAY
BYD oferece IPVA, seguro e revisões de graça para linha 2026
A BYD vai oferecer uma série de vantagens para os clientes neste sábado, 23
Por Daniel Genonadio
Este sábado, 23 de agosto, será um grande dia para quem tiver interesse em adquirir um veículo da BYD. A montadora chinesa promove o 'Mega Electric Day', com condições especiais para quem deseja adquirir modelos da linha 2026.
A BYD vai oferecer na ação as seguintes vantagens para os clientes:
- Supervalorização do usado
- Seguro grátis;
- IPVA 2025 grátis;
- Revisões grátis;
- Documentação sem custo.
Principais modelos
A BYD tem como novidades na nova linha 2026 os SUVs híbridos plug-in da BYD, Song Pro e Song Premium mais equipados que nunca.
Para o dia, o BYD Song Pro GS, disponível agora na cor Preta Cosmos e com o pacote ADAS 2, conta com supervalorização do usado e seguro grátis por R$ 199.990.
Leia Também:
Já o BYD Song Plus Premium, de R$ 299.800, sai com seguro grátis, IPVA 2025 grátis e três anos de revisão grátis.
O sedã BYD King GS 2026, com atualização do pacote ADAS 2, novas rodas de liga leve e nova cor Inkstone Blue, será vendido por R$ 175.990, com três anos de revisão grátis.
Além disso, a BYD oferece documentação grátis (primeiro registro no estado + par de placas) para os modelos da família Song (BYD Song Pro, versão GL e GS, BYD Song Plus e BYD Song Premium), BYD King (versão GL e GS) e BYD Dolphin GS.
Os benefícios oferecidos pela BYD no dia de ofertas ainda conta com o carregador portátil e para os modelos 100% elétricos o carregador wallbox como cortesia para todos os modelos super-híbridos.
A BYD ainda destaca que oferece garantia de oito anos para a Bateria Blade, sem limite de quilometragem, e seis anos para o veículo completo.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes