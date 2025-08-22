Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MEGA ELECTRIC DAY

BYD oferece IPVA, seguro e revisões de graça para linha 2026

A BYD vai oferecer uma série de vantagens para os clientes neste sábado, 23

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

22/08/2025 - 15:13 h
BYD Song Pro 2026
BYD Song Pro 2026 -

Este sábado, 23 de agosto, será um grande dia para quem tiver interesse em adquirir um veículo da BYD. A montadora chinesa promove o 'Mega Electric Day', com condições especiais para quem deseja adquirir modelos da linha 2026.

A BYD vai oferecer na ação as seguintes vantagens para os clientes:

Tudo sobre Autos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Supervalorização do usado
  • Seguro grátis;
  • IPVA 2025 grátis;
  • Revisões grátis;
  • Documentação sem custo.

Principais modelos

A BYD tem como novidades na nova linha 2026 os SUVs híbridos plug-in da BYD, Song Pro e Song Premium mais equipados que nunca.

Para o dia, o BYD Song Pro GS, disponível agora na cor Preta Cosmos e com o pacote ADAS 2, conta com supervalorização do usado e seguro grátis por R$ 199.990.

Leia Também:

Campanha: BYD busca fornecedores nacionais para fábrica na Bahia
BYD assume linha de trem inacabada e determina data de inauguração
BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Já o BYD Song Plus Premium, de R$ 299.800, sai com seguro grátis, IPVA 2025 grátis e três anos de revisão grátis.

O sedã BYD King GS 2026, com atualização do pacote ADAS 2, novas rodas de liga leve e nova cor Inkstone Blue, será vendido por R$ 175.990, com três anos de revisão grátis.

BYD King GS 2026
BYD King GS 2026 | Foto: Divulgação | BYD do Brasil

Além disso, a BYD oferece documentação grátis (primeiro registro no estado + par de placas) para os modelos da família Song (BYD Song Pro, versão GL e GS, BYD Song Plus e BYD Song Premium), BYD King (versão GL e GS) e BYD Dolphin GS.

Os benefícios oferecidos pela BYD no dia de ofertas ainda conta com o carregador portátil e para os modelos 100% elétricos o carregador wallbox como cortesia para todos os modelos super-híbridos.

A BYD ainda destaca que oferece garantia de oito anos para a Bateria Blade, sem limite de quilometragem, e seis anos para o veículo completo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

autos brasil byd IPVA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
BYD Song Pro 2026
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

BYD Song Pro 2026
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

BYD Song Pro 2026
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

BYD Song Pro 2026
Play

Ícone dos superesportivos, Porsche 911 Carrera chega a Salvador renovado

x