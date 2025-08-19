Campanha: BYD busca fornecedores nacionais para fábrica na Bahia

Empresa da BYD em Camaçari - Foto: Divulgação

A BYD lançou, nesta terça-feira, 19, a campanha “BYD QUER CONHECER VOCÊ”, com foco na seleção de fornecedores nacionais para a fábrica em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A unidade deverá ser ser inaugurada ainda este ano.

O anúncio foi feito durante um webinar com a participação da Abipeças e do Sindipeças, que reuniu cerca de 300 empresas interessadas em integrar a cadeia de suprimentos da montadora.

O objetivo é claro: atingir mais de 50% de nacionalização de peças até 2027, reforçando a indústria local e estimulando empregos. A lista inicial de demandas inclui para-choques, pneus e baterias, que em breve será disponibilizada para os associados das entidades do setor.

Parceria com fornecedores nacionais

Para Alexandre Baldy, vice-presidente sênior e head comercial e de marketing da BYD, a campanha reafirma o compromisso da montadora com o Brasil.

“A BYD sempre teve, em seu planejamento, a fabricação completa dos carros no Brasil. O evento de hoje reforça nosso compromisso em buscar parceiros nacionais. A BYD é do Brasil e nossa cadeia será formada por brasileiros", conta.

Cláudio Sahad, presidente da Abipeças e do Sindipeças, elogiou a iniciativa. “Toda empresa que quiser produzir no Brasil, utilizando a cadeia de fornecedores locais, será muito bem-vinda e terá nosso total apoio", diz.

Incentivos e fortalecimento da economia baiana

Durante o evento, a BYD apresentou incentivos fiscais para fornecedores na Bahia e se colocou à disposição para facilitar contatos com o governo estadual. A estratégia busca consolidar um ecossistema industrial robusto, gerar empregos e fortalecer a economia local.

A montadora chinesa já domina o mercado nacional de veículos elétricos, respondendo por 80% dos carros elétricos e 30% dos híbridos vendidos em 2025. Com quase 190 concessionárias, a empresa planeja ultrapassar 200 pontos de venda nas próximas semanas, ampliando sua presença e proximidade com os consumidores.