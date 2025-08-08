Vídeo mostra BYD Song Plus intacto após ser atingido por raios

BYD Song Plus é comercializado internacionalmente nas versões totalmente elétrica e híbrida plug-in - Foto: Divulgação

Durante uma forte tempestade na região de Guangxi, no sul da China, o proprietário de um BYD Song Plus EV enfrentou uma situação fora do comum: seu carro, parado na estrada, foi atingido por três raios consecutivos. O momento exato foi registrado por câmeras de segurança e rapidamente ganhou atenção nas redes.

Raios atingem o veículo, mas sem causar danos graves

O vídeo viralizou rapidamente nas redes, mas, felizmente, o incidente não causou danos ao automóvel nem colocou em risco a segurança do motorista. Segundo reportagens da imprensa chinesa, o sistema elétrico do veículo, incluindo a bateria, o motor e a unidade de controle, permaneceu completamente intacto. O proprietário conseguiu deixar o carro em segurança após o ocorrido.

Inspeção confirma a robustez do Song Plus

Após o episódio, o veículo foi levado para uma análise técnica minuciosa na concessionária. Os profissionais responsáveis não identificaram curto-circuitos ou falhas em componentes como bateria, motor e controle elétrico. Apenas o teto do carro apresentou pequenos danos causados pelos raios.

Como o carro resistiu ao impacto?

O segredo da segurança está no princípio conhecido como "Gaiola de Faraday". Essa proteção natural faz com que a eletricidade gerada pelos raios percorra a estrutura metálica do carro, conduzindo a corrente diretamente para o solo, sem afetar os passageiros em seu interior.

Detalhes do BYD Song Plus e sua oferta no Brasil

O BYD Song Plus está disponível globalmente em duas versões: totalmente elétrica e híbrida plug-in. Enquanto no mercado internacional ambas as opções são oferecidas, no Brasil o modelo comercializado é exclusivamente o híbrido.

Esse SUV apresenta dimensões generosas, medindo 4,77 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,67 metro de altura, e 2,76 metros de entre-eixos. O porta-malas oferece entre 552 e 574 litros de capacidade, variando conforme a presença de subwoofers no compartimento de carga.

No aspecto mecânico, o Song Plus híbrido combina um motor 1.5 aspirado a gasolina, que gera 110 cavalos e torque de 13,2 kgfm, com um motor elétrico de 180 cavalos e torque de 32,3 kgfm. Juntos, eles entregam uma potência combinada de 235 cavalos e torque total de 40,1 kgfm. O preço sugerido para o modelo híbrido plug-in no Brasil é de R$ 249.990.

No topo da linha, o BYD Song Plus Premium traz um conjunto motriz mais potente e sofisticado. Equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina combinado a dois motores elétricos, o sistema entrega uma potência total de 324 cavalos. Essa versão mais robusta tem preço sugerido de R$ 299.800, oferecendo desempenho superior e tecnologia avançada para quem busca o melhor da linha.