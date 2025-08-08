Fiat Toro 2026 chega com design moderno, mais tecnologia e novos preços

Toro une conforto de SUV com a capacidade e robustez de uma picape - Foto: Stellantis/Divulgação

A Fiat apresentou oficialmente a Toro 2026, que marca uma nova fase para a picape que lidera seu segmento no Brasil há dez anos consecutivos. O modelo estreia um design mais robusto e sofisticado, inspirado em tendências que priorizam linhas retas e geométricas, mas preservando o DNA que conquistou consumidores desde o lançamento. Além das mudanças visuais, a nova Toro recebe mais tecnologia, novos acabamentos e segue oferecendo a rara combinação de motorização turbo flex e turbodiesel na mesma faixa de preço.

Na parte externa, as mudanças deixam a picape mais imponente. O DRL, agora com assinatura em formato de pixels segmentados, ganha destaque junto à nova grade trapezoidal com traços verticais. Os faróis continuam full-led e estão posicionados acima de entradas de ar mais largas, que reforçam a largura da dianteira. Na traseira, lanternas full-led também adotam o padrão de pixels segmentados, enquanto o para-choque horizontalizado e as linhas musculosas acentuam o visual moderno.

Por dentro, a Toro 2026 passa a contar com freio de estacionamento eletrônico, função auto hold e novo câmbio com desenho mais moderno. O painel digital de 7” recebeu nova grafia, e agora há entrada USB tipo A e C para os passageiros traseiros. A Fiat também estreou na picape o Fiat Connect////Me com Wi-Fi gratuito por até seis meses, permitindo atualizações remotas, monitoramento do veículo e funções de controle a distância.

Segundo Ana Castro, diretora de marketing da Fiat para a América do Sul, “a Toro sempre foi referência em unir o conforto de um SUV com a capacidade e robustez de uma picape. Com a linha 2026, elevamos o padrão em design, conectividade e desempenho, reforçando nosso compromisso de entregar inovação e versatilidade para diferentes perfis de clientes.”

Versões e equipamentos

Toro Endurance Turbo Flex

Rodas de liga leve 17”

Freio de estacionamento eletrônico

USB dianteiro e traseiro (tipo A/C)

Ar-condicionado, direção elétrica

Vidros e travas elétricas

Retrovisores elétricos com inclinação para baixo

Cluster digital 7”

Multimídia 7”

Faróis e lanternas traseiras full-led

Auto hold, sensor de estacionamento traseiro

Capa e forro da caçamba

Controle eletrônico de estabilidade e tração

Toro Freedom Turbo Flex – adiciona à Endurance:

Apoia-braço dianteiro

Rodas 17”

Multimídia 8,4”

Paddle shift, câmera de ré

Volante em couro

Ar digital dual zone

Faróis de neblina de LED

Retrovisores e maçanetas na cor da carroceria

Toro Volcano Turbo Flex – adiciona à Freedom:

Rodas 18”

Sistema de conectividade + navegação

Carregador sem fio

Bancos em couro, bancos elétricos

Sensor dianteiro, luzes ambiente de LED

Kit de alta tecnologia (sensor de chuva e crepuscular, espelho eletrocrômico)

Entrada e partida sem chave

Toro Ultra Turbo Flex – adiciona à Volcano:

Rodas 18” escurecidas

Multimídia 10,1”

AEB, LDW, AHB

Capota rígida, estribos, santo antônio

Bancos exclusivos em couro vermelho

Acabamentos internos e externos escurecidos

Toro Volcano Diesel – adiciona à Volcano Turbo Flex:

Motor 2.2 turbodiesel, câmbio AT9

Tração 4x4, controle de descida

Protetor de cárter e pneus ATR

Toro Ranch Diesel – adiciona à Volcano Diesel:

Multimídia 10,1”

Retrovisores, estribos e santo antônio cromados

Bancos exclusivos em couro marrom

Acabamentos cromados e bordados exclusivos

Preços sugeridos

Endurance Turbo Flex — R$ 159.490

Freedom Turbo Flex — R$ 169.490

Volcano Turbo Flex — R$ 186.490

Ultra Turbo Flex — R$ 196.490

Volcano Diesel — R$ 210.490

Ranch Diesel — R$ 228.490