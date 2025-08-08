LANÇAMENTO
Fiat Toro 2026 chega com design moderno, mais tecnologia e novos preços
Edição 2026 traz visual alinhado à identidade global, interior aprimorado e versões até R$ 228,5 mil
Por Rafael Tiago
A Fiat apresentou oficialmente a Toro 2026, que marca uma nova fase para a picape que lidera seu segmento no Brasil há dez anos consecutivos. O modelo estreia um design mais robusto e sofisticado, inspirado em tendências que priorizam linhas retas e geométricas, mas preservando o DNA que conquistou consumidores desde o lançamento. Além das mudanças visuais, a nova Toro recebe mais tecnologia, novos acabamentos e segue oferecendo a rara combinação de motorização turbo flex e turbodiesel na mesma faixa de preço.
Na parte externa, as mudanças deixam a picape mais imponente. O DRL, agora com assinatura em formato de pixels segmentados, ganha destaque junto à nova grade trapezoidal com traços verticais. Os faróis continuam full-led e estão posicionados acima de entradas de ar mais largas, que reforçam a largura da dianteira. Na traseira, lanternas full-led também adotam o padrão de pixels segmentados, enquanto o para-choque horizontalizado e as linhas musculosas acentuam o visual moderno.
Por dentro, a Toro 2026 passa a contar com freio de estacionamento eletrônico, função auto hold e novo câmbio com desenho mais moderno. O painel digital de 7” recebeu nova grafia, e agora há entrada USB tipo A e C para os passageiros traseiros. A Fiat também estreou na picape o Fiat Connect////Me com Wi-Fi gratuito por até seis meses, permitindo atualizações remotas, monitoramento do veículo e funções de controle a distância.
Segundo Ana Castro, diretora de marketing da Fiat para a América do Sul, “a Toro sempre foi referência em unir o conforto de um SUV com a capacidade e robustez de uma picape. Com a linha 2026, elevamos o padrão em design, conectividade e desempenho, reforçando nosso compromisso de entregar inovação e versatilidade para diferentes perfis de clientes.”
Versões e equipamentos
Toro Endurance Turbo Flex
- Rodas de liga leve 17”
- Freio de estacionamento eletrônico
- USB dianteiro e traseiro (tipo A/C)
- Ar-condicionado, direção elétrica
- Vidros e travas elétricas
- Retrovisores elétricos com inclinação para baixo
- Cluster digital 7”
- Multimídia 7”
- Faróis e lanternas traseiras full-led
- Auto hold, sensor de estacionamento traseiro
- Capa e forro da caçamba
- Controle eletrônico de estabilidade e tração
Toro Freedom Turbo Flex – adiciona à Endurance:
- Apoia-braço dianteiro
- Rodas 17”
- Multimídia 8,4”
- Paddle shift, câmera de ré
- Volante em couro
- Ar digital dual zone
- Faróis de neblina de LED
- Retrovisores e maçanetas na cor da carroceria
Toro Volcano Turbo Flex – adiciona à Freedom:
- Rodas 18”
- Sistema de conectividade + navegação
- Carregador sem fio
- Bancos em couro, bancos elétricos
- Sensor dianteiro, luzes ambiente de LED
- Kit de alta tecnologia (sensor de chuva e crepuscular, espelho eletrocrômico)
- Entrada e partida sem chave
Toro Ultra Turbo Flex – adiciona à Volcano:
- Rodas 18” escurecidas
- Multimídia 10,1”
- AEB, LDW, AHB
- Capota rígida, estribos, santo antônio
- Bancos exclusivos em couro vermelho
- Acabamentos internos e externos escurecidos
Toro Volcano Diesel – adiciona à Volcano Turbo Flex:
- Motor 2.2 turbodiesel, câmbio AT9
- Tração 4x4, controle de descida
- Protetor de cárter e pneus ATR
Toro Ranch Diesel – adiciona à Volcano Diesel:
- Multimídia 10,1”
- Retrovisores, estribos e santo antônio cromados
- Bancos exclusivos em couro marrom
- Acabamentos cromados e bordados exclusivos
Preços sugeridos
- Endurance Turbo Flex — R$ 159.490
- Freedom Turbo Flex — R$ 169.490
- Volcano Turbo Flex — R$ 186.490
- Ultra Turbo Flex — R$ 196.490
- Volcano Diesel — R$ 210.490
- Ranch Diesel — R$ 228.490
