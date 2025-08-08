Menu
LANÇAMENTO

Fiat Toro 2026 chega com design moderno, mais tecnologia e novos preços

Edição 2026 traz visual alinhado à identidade global, interior aprimorado e versões até R$ 228,5 mil

Por Rafael Tiago

08/08/2025 - 11:24 h
Toro une conforto de SUV com a capacidade e robustez de uma picape
Toro une conforto de SUV com a capacidade e robustez de uma picape -

A Fiat apresentou oficialmente a Toro 2026, que marca uma nova fase para a picape que lidera seu segmento no Brasil há dez anos consecutivos. O modelo estreia um design mais robusto e sofisticado, inspirado em tendências que priorizam linhas retas e geométricas, mas preservando o DNA que conquistou consumidores desde o lançamento. Além das mudanças visuais, a nova Toro recebe mais tecnologia, novos acabamentos e segue oferecendo a rara combinação de motorização turbo flex e turbodiesel na mesma faixa de preço.

Na parte externa, as mudanças deixam a picape mais imponente. O DRL, agora com assinatura em formato de pixels segmentados, ganha destaque junto à nova grade trapezoidal com traços verticais. Os faróis continuam full-led e estão posicionados acima de entradas de ar mais largas, que reforçam a largura da dianteira. Na traseira, lanternas full-led também adotam o padrão de pixels segmentados, enquanto o para-choque horizontalizado e as linhas musculosas acentuam o visual moderno.

Leia Também:

Descubra os 50 carros mais vendidos do Brasil em julho
Fiat dispara na liderança e coloca 3 modelos entre os mais vendidos do Brasil
SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

Por dentro, a Toro 2026 passa a contar com freio de estacionamento eletrônico, função auto hold e novo câmbio com desenho mais moderno. O painel digital de 7” recebeu nova grafia, e agora há entrada USB tipo A e C para os passageiros traseiros. A Fiat também estreou na picape o Fiat Connect////Me com Wi-Fi gratuito por até seis meses, permitindo atualizações remotas, monitoramento do veículo e funções de controle a distância.

Segundo Ana Castro, diretora de marketing da Fiat para a América do Sul, “a Toro sempre foi referência em unir o conforto de um SUV com a capacidade e robustez de uma picape. Com a linha 2026, elevamos o padrão em design, conectividade e desempenho, reforçando nosso compromisso de entregar inovação e versatilidade para diferentes perfis de clientes.”

Versões e equipamentos

Toro Endurance Turbo Flex

  • Rodas de liga leve 17”
  • Freio de estacionamento eletrônico
  • USB dianteiro e traseiro (tipo A/C)
  • Ar-condicionado, direção elétrica
  • Vidros e travas elétricas
  • Retrovisores elétricos com inclinação para baixo
  • Cluster digital 7”
  • Multimídia 7”
  • Faróis e lanternas traseiras full-led
  • Auto hold, sensor de estacionamento traseiro
  • Capa e forro da caçamba
  • Controle eletrônico de estabilidade e tração

Toro Freedom Turbo Flex – adiciona à Endurance:

  • Apoia-braço dianteiro
  • Rodas 17”
  • Multimídia 8,4”
  • Paddle shift, câmera de ré
  • Volante em couro
  • Ar digital dual zone
  • Faróis de neblina de LED
  • Retrovisores e maçanetas na cor da carroceria

Toro Volcano Turbo Flex – adiciona à Freedom:

  • Rodas 18”
  • Sistema de conectividade + navegação
  • Carregador sem fio
  • Bancos em couro, bancos elétricos
  • Sensor dianteiro, luzes ambiente de LED
  • Kit de alta tecnologia (sensor de chuva e crepuscular, espelho eletrocrômico)
  • Entrada e partida sem chave

Toro Ultra Turbo Flex – adiciona à Volcano:

  • Rodas 18” escurecidas
  • Multimídia 10,1”
  • AEB, LDW, AHB
  • Capota rígida, estribos, santo antônio
  • Bancos exclusivos em couro vermelho
  • Acabamentos internos e externos escurecidos

Toro Volcano Diesel – adiciona à Volcano Turbo Flex:

  • Motor 2.2 turbodiesel, câmbio AT9
  • Tração 4x4, controle de descida
  • Protetor de cárter e pneus ATR

Toro Ranch Diesel – adiciona à Volcano Diesel:

  • Multimídia 10,1”
  • Retrovisores, estribos e santo antônio cromados
  • Bancos exclusivos em couro marrom
  • Acabamentos cromados e bordados exclusivos

Preços sugeridos

  • Endurance Turbo Flex — R$ 159.490
  • Freedom Turbo Flex — R$ 169.490
  • Volcano Turbo Flex — R$ 186.490
  • Ultra Turbo Flex — R$ 196.490
  • Volcano Diesel — R$ 210.490
  • Ranch Diesel — R$ 228.490
x