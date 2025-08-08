Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TOP 50

Descubra os 50 carros mais vendidos do Brasil em julho

Volkswagen Polo lidera vendas em julho e mostra força dos compactos no país

Por Luiz Almeida

08/08/2025 - 5:05 h
Volkswagen Polo lidera as vendas no Brasil
Volkswagen Polo lidera as vendas no Brasil -

Em um mercado automobilístico cada vez mais competitivo, o Volkswagen Polo roubou a cena em julho de 2025, tornando-se o carro de passeio mais vendido do país, com 12.940 unidades emplacadas, segundo dados divulgados pela Fenabrave.

A liderança é simbólica, mas mostra como os compactos seguem sendo os queridinhos dos brasileiros.

Na cola do Polo está a Fiat Strada, que ficou em segundo lugar no mês com 12.895 unidades vendidas. O Fiat Argo completou o pódio com 9.966 emplacamentos, confirmando o domínio dos carros mais acessíveis no gosto nacional.

Tendência no mercado

A Fiat Strada ainda reina absoluta em 2025, com 75.592 unidades vendidas até agora. O Polo segue firme em segundo, com 70.155 emplacamentos, enquanto o Argo mantém o terceiro lugar com 54.432.

Leia Também:

Bahia tem a 3º CNH mais cara do Brasil; descubra o valor
Promoção! Caoa Chery dá desconto generoso para Tiggo 8
Tesla em Crise? Vendas despencam, enquanto BYD quintuplica

Esse comportamento do mercado reforça uma tendência que já vem se desenhando há alguns anos: os consumidores priorizam modelos compactos, econômicos e com boa relação custo-benefício, especialmente em tempos de crédito restrito e juros altos.

SUVs ganham espaço e chineses avançam

Embora os hatches e picapes leves continuem dominando, os SUVs seguem crescendo, ocupando várias posições no top 20.

Modelos como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker e Toyota Corolla Cross registraram boas vendas em julho, mostrando que o apelo dos utilitários esportivos segue em alta.

Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross | Foto: Divulgação

Outro movimento importante é o avanço das montadoras chinesas no país. BYD e GWM já aparecem com força no ranking, com modelos como Dolphin Mini, Song, Song Plus e Haval H6, indicando que a disputa no mercado vai esquentar ainda mais no segundo semestre.

Segundo analistas do setor, a chegada de novas marcas da China e a crescente oferta de veículos elétricos e híbridos devem mexer nas posições do ranking nos próximos meses.

Quer saber quais são os 50 carros mais vendidos do Brasil? Confira a lista completa abaixo:

  1. Volkswagen Polo - 12.940
  2. Fiat Strada - 12.895
  3. Fiat Argo - 9.966
  4. Volkswagen T-Cross - 9.022
  5. Fiat Mobi - 8.099
  6. Hyundai Creta - 7.856
  7. Chevrolet Onix - 7.689
  8. Chevrolet Tracker - 6.974
  9. Toyota Corolla Cross - 6.866
  10. Nissan Kicks - 6.341
  11. Fiat Fastback - 6.207
  12. Volkswagen Nivus - 5.777
  13. Volkswagen Saveiro - 5.696
  14. Hyundai HB20 - 5.519
  15. Toyota Hilux - 5.370
  16. Jeep Compass - 4.935
  17. Fiat Pulse - 4.836
  18. Honda HR-V - 4.086
  19. Fiat Toro - 3.985
  20. Volkswagen Virtus - 3.863
  21. Caoa Chery Tiggo 7 - 3.721
  22. Jeep Renegade - 3.711
  23. Renault Kwid - 3.546
  24. Volkswagen Tera - 3.244
  25. Toyota Corolla - 3.170
  26. BYD Song - 3.164
  27. Chevrolet Onix Plus - 3.108
  28. Ford Ranger - 3.104
  29. BYD Dolphin Mini - 3.011
  30. GWM Haval H6 - 2.994
  31. Chevrolet S10 - 2.649
  32. Hyundai HB20S - 2.638
  33. RAM Rampage - 1.976
  34. Chevrolet Spin - 1.942
  35. Fiat Cronos - 1.894
  36. Renault Duster - 1.851
  37. BYD Song Plus - 1.825
  38. Fiat Fiorino - 1.799
  39. Chevrolet Montana - 1.655
  40. Citroën Basalt - 1.613
  41. Honda City sedã - 1.565
  42. Renault Master - 1.512
  43. Toyota SW4 - 1.500
  44. Caoa Chery Tiggo 8 - 1.440
  45. Caoa Chery Tiggo 5X - 1.434
  46. Honda City hatch - 1.427
  47. Renault Kardian - 1.332
  48. Jeep Commander - 1.312
  49. BYD Dolphin - 1.305
  50. Mitsubishi Eclipse Cross - 1.096

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carros mais vendidos mercado automotivo ranking julho 2025 vendas de carros no Brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Volkswagen Polo lidera as vendas no Brasil
Play

BYD lança carro com drone no teto e preço surpreendente; confira

Volkswagen Polo lidera as vendas no Brasil
Play

SUV chinês 100% elétrico chega ao Brasil com 413km de autonomia

Volkswagen Polo lidera as vendas no Brasil
Play

Fiat Toro 2026 tem primeiras imagens reveladas e traz novo visual imponente

Volkswagen Polo lidera as vendas no Brasil
Play

BYD dá desconto de até R$ 100 mil em carros no Brasil; veja valores

x