Descubra os 50 carros mais vendidos do Brasil em julho

Volkswagen Polo lidera as vendas no Brasil - Foto: Divulgação

Em um mercado automobilístico cada vez mais competitivo, o Volkswagen Polo roubou a cena em julho de 2025, tornando-se o carro de passeio mais vendido do país, com 12.940 unidades emplacadas, segundo dados divulgados pela Fenabrave.

A liderança é simbólica, mas mostra como os compactos seguem sendo os queridinhos dos brasileiros.

Na cola do Polo está a Fiat Strada, que ficou em segundo lugar no mês com 12.895 unidades vendidas. O Fiat Argo completou o pódio com 9.966 emplacamentos, confirmando o domínio dos carros mais acessíveis no gosto nacional.

Tendência no mercado

A Fiat Strada ainda reina absoluta em 2025, com 75.592 unidades vendidas até agora. O Polo segue firme em segundo, com 70.155 emplacamentos, enquanto o Argo mantém o terceiro lugar com 54.432.

Esse comportamento do mercado reforça uma tendência que já vem se desenhando há alguns anos: os consumidores priorizam modelos compactos, econômicos e com boa relação custo-benefício, especialmente em tempos de crédito restrito e juros altos.

SUVs ganham espaço e chineses avançam

Embora os hatches e picapes leves continuem dominando, os SUVs seguem crescendo, ocupando várias posições no top 20.

Modelos como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker e Toyota Corolla Cross registraram boas vendas em julho, mostrando que o apelo dos utilitários esportivos segue em alta.

Volkswagen T-Cross | Foto: Divulgação

Outro movimento importante é o avanço das montadoras chinesas no país. BYD e GWM já aparecem com força no ranking, com modelos como Dolphin Mini, Song, Song Plus e Haval H6, indicando que a disputa no mercado vai esquentar ainda mais no segundo semestre.

Segundo analistas do setor, a chegada de novas marcas da China e a crescente oferta de veículos elétricos e híbridos devem mexer nas posições do ranking nos próximos meses.

Quer saber quais são os 50 carros mais vendidos do Brasil? Confira a lista completa abaixo: