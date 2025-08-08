TOP 50
Descubra os 50 carros mais vendidos do Brasil em julho
Volkswagen Polo lidera vendas em julho e mostra força dos compactos no país
Por Luiz Almeida
Em um mercado automobilístico cada vez mais competitivo, o Volkswagen Polo roubou a cena em julho de 2025, tornando-se o carro de passeio mais vendido do país, com 12.940 unidades emplacadas, segundo dados divulgados pela Fenabrave.
A liderança é simbólica, mas mostra como os compactos seguem sendo os queridinhos dos brasileiros.
Na cola do Polo está a Fiat Strada, que ficou em segundo lugar no mês com 12.895 unidades vendidas. O Fiat Argo completou o pódio com 9.966 emplacamentos, confirmando o domínio dos carros mais acessíveis no gosto nacional.
Tendência no mercado
A Fiat Strada ainda reina absoluta em 2025, com 75.592 unidades vendidas até agora. O Polo segue firme em segundo, com 70.155 emplacamentos, enquanto o Argo mantém o terceiro lugar com 54.432.
Esse comportamento do mercado reforça uma tendência que já vem se desenhando há alguns anos: os consumidores priorizam modelos compactos, econômicos e com boa relação custo-benefício, especialmente em tempos de crédito restrito e juros altos.
SUVs ganham espaço e chineses avançam
Embora os hatches e picapes leves continuem dominando, os SUVs seguem crescendo, ocupando várias posições no top 20.
Modelos como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Chevrolet Tracker e Toyota Corolla Cross registraram boas vendas em julho, mostrando que o apelo dos utilitários esportivos segue em alta.
Outro movimento importante é o avanço das montadoras chinesas no país. BYD e GWM já aparecem com força no ranking, com modelos como Dolphin Mini, Song, Song Plus e Haval H6, indicando que a disputa no mercado vai esquentar ainda mais no segundo semestre.
Segundo analistas do setor, a chegada de novas marcas da China e a crescente oferta de veículos elétricos e híbridos devem mexer nas posições do ranking nos próximos meses.
Quer saber quais são os 50 carros mais vendidos do Brasil? Confira a lista completa abaixo:
- Volkswagen Polo - 12.940
- Fiat Strada - 12.895
- Fiat Argo - 9.966
- Volkswagen T-Cross - 9.022
- Fiat Mobi - 8.099
- Hyundai Creta - 7.856
- Chevrolet Onix - 7.689
- Chevrolet Tracker - 6.974
- Toyota Corolla Cross - 6.866
- Nissan Kicks - 6.341
- Fiat Fastback - 6.207
- Volkswagen Nivus - 5.777
- Volkswagen Saveiro - 5.696
- Hyundai HB20 - 5.519
- Toyota Hilux - 5.370
- Jeep Compass - 4.935
- Fiat Pulse - 4.836
- Honda HR-V - 4.086
- Fiat Toro - 3.985
- Volkswagen Virtus - 3.863
- Caoa Chery Tiggo 7 - 3.721
- Jeep Renegade - 3.711
- Renault Kwid - 3.546
- Volkswagen Tera - 3.244
- Toyota Corolla - 3.170
- BYD Song - 3.164
- Chevrolet Onix Plus - 3.108
- Ford Ranger - 3.104
- BYD Dolphin Mini - 3.011
- GWM Haval H6 - 2.994
- Chevrolet S10 - 2.649
- Hyundai HB20S - 2.638
- RAM Rampage - 1.976
- Chevrolet Spin - 1.942
- Fiat Cronos - 1.894
- Renault Duster - 1.851
- BYD Song Plus - 1.825
- Fiat Fiorino - 1.799
- Chevrolet Montana - 1.655
- Citroën Basalt - 1.613
- Honda City sedã - 1.565
- Renault Master - 1.512
- Toyota SW4 - 1.500
- Caoa Chery Tiggo 8 - 1.440
- Caoa Chery Tiggo 5X - 1.434
- Honda City hatch - 1.427
- Renault Kardian - 1.332
- Jeep Commander - 1.312
- BYD Dolphin - 1.305
- Mitsubishi Eclipse Cross - 1.096
