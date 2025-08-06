Promoção! Caoa Chery dá desconto generoso para Tiggo 8

- Foto: Caoa Chery

A Caoa Chery lançou uma nova campanha promocional e está oferecendo desconto de R$ 10 mil no valor do Tiggo 8 Pro Max Drive, SUV de 7 lugares. Com a redução, o modelo passa de R$ 199.990 para R$ 189.990, válido por tempo limitado em toda a rede nacional de mais de 180 concessionárias da marca.

O Tiggo 8 se destaca pelo design refinado, acabamento interno de qualidade, amplo espaço e tecnologias de ponta. O modelo é equipado com motor 1.6 Turbo GDI, que entrega 187 cv de potência e 28,5 kgfm de torque, além de transmissão automática de dupla embreagem e tração dianteira.

Entre os principais itens de série, o SUV oferece:

Painel full HD Ultra Wide Curved Screen de 24,6 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio;

Teto solar panorâmico;

Seis airbags;

Sistema de som premium Sony com oito alto-falantes;

Pacote Max Drive, que inclui tecnologias de assistência à condução como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, controle de cruzeiro adaptativo e recursos semiautônomos de Nível 2.

Crescimento

O Tiggo 8 Pro também tem ganhado destaque no mercado: foram mais de 9 mil unidades vendidas em 2025, um aumento de 36% em relação ao ano anterior.

A ação promocional faz parte da campanha de aniversário da Caoa Chery, que celebra os 8 anos da marca no Brasil. Em 2024, a fabricante emplacou 60.929 veículos, um crescimento de 93,6% sobre 2023, impulsionado especialmente pelas vendas dos modelos Tiggo 5X, 7 e 8.

“Esses oito anos consolidaram a Caoa Chery como referência em SUVs no Brasil. Temos orgulho da nossa história, fruto da união entre a Caoa, maior conglomerado automotivo do país, e a Chery, referência global em tecnologia. Estamos ainda mais motivados para o futuro”, afirmou Roberto Pedrosa, diretor comercial da Caoa Chery.