8 vantagens da Unionpay, que chega ao Brasil para tentar desbancar Visa e Mastercard

UnionPay já é usado em mais de 180 países - Foto: Divulgação

Em anúncio mais recente da entrada da maior bandeira de cartões do mundo, UnionPay, a gigante chinesa pode desbancar as concorrentes brasileiras e internacionais como Visa, Mastercard e American Express.

Com uma variedade de diferenciais, vantagens e benefícios que prometem também inovação e economia. O lançamento está previsto para o fim de 2025, mas o anúncio já despertou grande atenção no setor e promete agitar o mercado financeiro.

A nova opção é ideal para os brasileiros que buscam novas oportunidades financeiras. O Portal A TARDE te mostra as 8 vantagens do cartão do UnionPay, uma das maiores redes de pagamento do mundo.

Vantagens do cartão UnionPay

Integração: A UnionPay é controlada pelo Estado chinês. Isso permite total integração com bancos, apps e a moeda digital oficial.

Expansão pelo mundo: Com presença em mais de 180 países, a UnionPay cresce fora do eixo EUA-Europa. Tem foco estratégico na Ásia, África e América Latina. A expansão é feita por parcerias com bandeiras locais.

Taxas mais baixas: As taxas da UnionPay costumam ser mais baixas, especialmente para comerciantes. Isso atrai pequenos negócios e lojistas em mercados emergentes. O modelo favorece a adoção em países com alta informalidade.

Estratégia: A bandeira é uma resposta chinesa à dependência de sistemas ocidentais. Foi criada para reduzir o domínio de Visa e Mastercard. Hoje, é parte da estratégia geopolítica da China.

Funcionamento mesmo com sanção: A UnionPay continua a operar em países que enfrentam sanções dos EUA. Isso faz dela uma opção viável onde outras bandeiras são bloqueadas. Rússia e Irã já adotaram a rede em larga escala.

Soberania de dados: O modelo da UnionPay prioriza a soberania sobre os dados financeiros. Ao contrário das empresas privadas ocidentais, o sistema é estatal. A coleta de dados atende a estratégias internas do governo chinês.

Sistema eficiente: A integração com Alipay, WeChat e o yuan digital é nativa. Isso garante uma experiência sem fricção para o usuário. A proposta é de um ecossistema financeiro fechado e eficiente.

Sem necessidade de cartão físico: O cartão da UnionPay funciona bem sem cartão físico. A maioria dos pagamentos é feita por QR Code, NFC ou aplicativos. A estrutura acompanha o padrão digital chinês.

Impacto

A UnionPay traz ainda uma proposta diferenciada: parte das transações poderá ser revertida para causas sociais, atraindo consumidores que valorizam impacto positivo.

A atuação conjunta com a Left deve acelerar a adaptação da empresa ao mercado local, além de oferecer aos brasileiros acesso a uma rede global de pagamentos. Com mais um concorrente de peso, o setor tende a se tornar mais competitivo, inovador e voltado às reais demandas dos consumidores.