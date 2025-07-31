Menu
BANDEIRA DE CARTÃO

Chegada da UnionPay no Basil pode desbancar Visa e Mastercad; entenda

Presente em mais de 170 países, a bandeira de cartão oferece soluções que vão do cartão físico aos pagamentos móveis

Por Leilane Teixeira

31/07/2025 - 21:04 h | Atualizada em 01/08/2025 - 16:11
O lançamento está previsto para o fim de 2025 -

A gigante chinesa UnionPay, maior bandeira de cartões do mundo, prepara sua entrada no mercado brasileiro por meio de uma parceria com a fintech nacional Left, responsável pela emissão dos cartões e pela integração com bancos e maquininhas.

O lançamento está previsto para o fim de 2025, mas o anúncio já despertou grande atenção no setor e promete agitar o mercado financeiro, trazendo mais concorrência às gigantes Visa, Mastercard e American Express.

UnionPay?

A UnionPay é uma das maiores redes de pagamento do mundo, com uma infraestrutura tecnológica sólida e abrangente. Fundada na China, a empresa já se consolidou em mais de 170 países.

Hoje, ela oferece soluções de pagamento que abrangem desde transações em cartão até soluções de pagamentos móveis. Sua chegada ao Brasil marca um novo capítulo no cenário financeiro local, proporcionando aos consumidores mais uma opção para realizar suas compras.

A UnionPay oferece soluções que vão do cartão físico aos pagamentos móveis. Sua chegada ao Brasil amplia a concorrência com Visa, Mastercard e American Express, e traz uma proposta diferenciada: parte das transações poderá ser revertida para causas sociais, atraindo consumidores que valorizam impacto positivo.

A atuação conjunta com a Left deve acelerar a adaptação da empresa ao mercado local, oferecendo aos brasileiros acesso a uma rede global de pagamentos. Com mais um concorrente de peso, o setor tende a se tornar mais competitivo, inovador e voltado às reais demandas dos consumidores.

O que esperar a chegada da UnionPay pode trazer?

  • Concorrência acirrada: Visa, Mastercard e Amex terão um novo competidor no mercado, o que pode gerar melhores condições para os consumidores.
  • Proposta de impacto social: a possibilidade de gerar apoio a causas locais é um atrativo para aqueles que buscam fazer compras com um propósito maior.
  • Mais inovação e autonomia: a filosofia da UnionPay traz consigo a promessa de soluções mais autônomas e descentralizadas, algo muito debatido nos últimos tempos.

x