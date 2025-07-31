Menu
ALÍVIO PARCIAL

Tarifaço de Trump poupa produtos da Bahia, mas manga vira preocupação

Quase 700 produtos não serão atingidos pelo aumento da tarifa

Por Anderson Ramos

31/07/2025 - 11:40 h
Manga pode ser o produto com mais perdas por conta do tarifaço
-

A apreensão em relação ao tarifaço de 50% a produtos brasileiros nos Estados Unidos deu lugar a um relativo alívio para os exportadores baianos.

Ao assinar a ordem de serviço que efetivou a medida, na quarta-feira, 30, o presidente norte-americano, Donald Trump, poupou 694 itens, que não serão atingidos pelo aumento da tarifa, que entra em vigor no dia 6 de agosto.

Leia Também:

AtlasIntel: aprovação do governo Lula atinge maior alta após tarifaço
Jerônimo prepara estratégias para frear efeitos de tarifaço na Bahia
Jerônimo critica tarifaço de Trump, mas vê espaço para diálogo
Esse é o verdadeiro motivo do tarifaço de Trump contra Brasil

Neste grupo, estão papel, celulose, setores químicos e petroquímicos e minérios, produtos que juntos correspondem a aproximadamente metade das exportações da Bahia para os EUA.

“O efeito bomba que a gente esperava, porque a pauta ia ser pega quase toda, não aconteceu e a gente viu que setores importantes ficaram fora da taxação, o que dá um certo alívio”, comentou o economista especialista em exportações da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), Arthur Souza Cruz.

Por outro lado, o setor de alimentos, responsável por 8,1% dos produtos exportados ao país norte-americano será fortemente atingido. Cacau e o café devem sofrer o impacto do tarifaço, mas o que mais preocupa, segundo Arthur, é a manga. A colheita da fruta se inicia em agosto e segue até setembro. A Bahia é responsável por exportar entre 50% a 60% para os Estados Unidos.

“A manga já vem sofrendo uma desvalorização grande no mercado interno por conta dessa possível taxação e agora que ela se concretizou, essa desvalorização deve se acentuar. Mas deve encontrar alguma estabilidade em algum médio prazo, que é o tempo justamente que os exportadores vão ter para se reorganizar e juntamente com a ajuda do governo federal procurar mercados alternativos”, projetou o economista.

Arthur Souza Cruz economista especialista em exportações da SEI
Arthur Souza Cruz economista especialista em exportações da SEI | Foto: Divulgação / SEI

Oportunidades

Apesar do quadro adverso, o economista da SEI não teme o cenário de terra arrasada. No caso do café, ele acredita que por conta da produção menor do que a oferta, não há problema em redirecionar o mercado, porque há uma demanda muito maior no mundo do que a produção. O mesmo diagnóstico vale para o cacau.

“A gente vai ter uma perda de alguns setores, mas que podem ser, daqui há algum tempo, revertido em benefício do próprio consumidor brasileiro. Esses produtos não indo para o mercado internacional, vão ter que ser desovados aqui no mercado interno e isso pode melhorar a inflação, ou seja, é melhor para o consumidor brasileiro, embora não seja tão favorável para o exportador”, explicou.

Veja a lista com os principais itens que não serão taxados pelo tarifaço:

  • Castanha-do-Brasil
  • Artigos de aeronaves civis não militares
  • Gases naturais, propano, butano, etileno, propileno, butileno, butadieno
  • Alumínio, silício, óxido de alumínio, potassa cáustica
  • Produtos químicos, fertilizantes, cera, resíduos petrolíferos
  • Madeira, cortiça aglomerada, polpa química de madeira, polpa de algodão, polpa de fibras vegetais, celulose
  • Tipos de pedras, fibras, crocidolita, amianto, misturas de fricção
  • Prata e ouro, na forma de lingote ou dore
  • Ferro-gusa, ligas de ferro, ferronióbio, e outros produtos primários de ferro e aço
  • Fertilizantes minerais e químicos variados
  • Prata e ouro (lingote ou dore)
  • Minério de ferro, aglomerado e não aglomerado
  • Sucos de laranja congelados e não congelados

Produtos que serão tarifados:

  • Laranja;
  • Petróleo;
  • Metal;
  • Café;
  • Ferro;
  • Soja;
  • Celulose

Trump assina decreto do tarifaço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nesta quarta-feira, 30, o decreto que estabelece a sobretaxa de 50% em produtos brasileiros exportados para o país. A medida, que passa a valer a partir de 6 de agosto, é apontada como uma reação ao Judiciário brasileiro.

"A medida visa responder às ações do governo brasileiro que, segundo o comunicado, prejudicam empresas americanas, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos EUA, a política externa e a economia do país", diz trecho do documento publicado pela Casa Branca.

x