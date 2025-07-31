AtlasIntel: aprovação do governo Lula atinge maior alta após tarifaço

Presidente Lula (PT) durante agenda institucional - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A crise comercial entre o Brasil e os Estados Unidos (EUA), provocada pelo presidente Donald Trump, surtiu efeito na imagem do governo Lula (PT) neste mês de julho. Isso é o que mostra a pesquisa Latam Pulse, feita em parceria com a AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira, 30.

A guerra econômica entre os países, de acordo com o levantamento, resultou em um saldo positivo na gestão petista, que subiu em 3,6 pontos percentuais, comparado ao mês de junho, superando os números negativos.

Nesse sentido, os dados da pesquisa revelam que 50,9% dos brasileiros aprovam o governo ante a 47,3% registrados no mês de junho. Esse é o maior patamar do ano registrado, em comparação com a série temporal.

O levantamento indica ainda que a desaprovação do governo Lula apresentou uma queda, pela primeira vez. A rejeição ao petista caiu em 2,1 pontos, de 51,8% para 49,7%.

Enquanto outros 0,2% dos entrevistados pelo instituto não souberam responder ao questionamento.

| Foto: Reprodução | Print

A avaliação negativa do governo também está em queda, de acordo com os dados apresentados pelo levantamento. Nesta nova rodada de qualificação, 48,2% dos questionados consideraram o terceiro mandato de Lula como “ruim” ou “péssimo”.

Já outros 46,6% avaliaram como “ótimo” ou “bom”. Já os que consideram a gestão "regular" caiu 2,1 pontos, e foi de 7,2% para 5,1%.

Entre junho e julho, as avaliações negativas do governo diminuíram 3 pontos percentuais, e as avaliações positivas cresceram 5 pontos percentuais.

| Foto: Reprodução | Print

O levantamento ouviu 7.334 brasileiros entre os dias 25 e 28 de julho de 2025, por meio da metodologia recrutamento digital aleatório, feita pela internet. A margem de erro é de 1 ponto, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Acertos do governo Lula

A avaliação positiva da gestão também é impulsionada pela retomada de programas históricos dos governos petistas.

Ainda segundo os dados da pesquisa divulgada pelo Atlasintel, parceiro de A TARDE, sete iniciativas protagonizadas por Lula resultam no crescimento da gestão presidencial, são essas:

Gratuidade para todos os medicamentos e itens da Farmácia Popular: 83% dos entrevistados consideram a medida assertiva, ante a 10% que avaliam como erro e 7% não souberam responder;

Isenção de IR para pessoas com renda mensal abaixo de R$ 5 mil:

Retirada dos garimpeiros das reservas indígenas e ambientais: 74% dos entrevistados consideram a medida assertiva, ante a 13% que avaliam como erro e 13% não souberam responder;

Assinatura do acordo livre comércio entre Mercosul e a União Europeia: 70% dos entrevistados consideram a medida assertiva, ante a 19% que avaliam como erro e 11% não souberam responder;

Programa de renegociação de dívidas (Denserola): 69% dos entrevistados consideram a medida assertiva, ante a 17% que avaliam como erro e 14% não souberam responder;

Retomada do Minha Casa, Minha Vida: 69% dos entrevistados consideram a medida assertiva, ante a 17% que avaliam como erro e 14% não souberam responder.

| Foto: Reprodução | Print

Região

A região que mais aprova o governo Lula (PT) é o Nordeste, sendo 66,1% dos entrevistados pelo instituto. A opinião é seguida pelo Sudeste, com 50,9% dos brasileiros, e pelo Sul, com 40,8%.

Atlasintel/A TARDE

O Instituto Atlasintel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Em 2024, a Atlasintel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.