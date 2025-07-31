Com Selic a 15%, saiba onde vale a pena investir para ter grande retorno

Ilustrativa - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

A taxa Selic segue a 15% ao ano após nova decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). A taxa de juros elevada também acaba por trazer altos retornos para vários dos principais investimentos de renda fixa.

A plataforma para busca de investimentos Yubb calculou como fica o retorno das principais aplicações de renda fixa, além da rentabilidade líquido (ou seja, descontados os impostos) e do rendimento real (que leva em conta também a inflação) com a taxa Selic em 15% ao ano.

O grande problema está na poupança, que ainda encontra dificuldade para superar a inflação, rendendo consideravelmente menos do que outras modalidades de investimento.

Através da plataforma Yubb, o Portal A TARDE calculou fica o retorno das principais aplicações de renda fixa se for investido R$ 1.000 em um ano.

O principal retorno foi no LCA (Letra de Crédito do Agronegócio). Esse é um tipo de investimento de renda fixa emitido por instituições financeiras, como bancos, com o objetivo de financiar atividades do setor agropecuário. Ao investir em LCA, você empresta dinheiro para o banco, que por sua vez, o utiliza para conceder crédito a empresas e produtores rurais. Em troca, você recebe juros sobre o valor investido, geralmente com isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas.

O retorno do LCA foi quase idêntico ao CDB (Certificado de Depósito Bancário). Esse é um tipo de investimento de renda fixa oferecido por bancos, onde você empresta dinheiro ao banco e recebe juros em troca.

Logo em seguida aparece o LCI (Letra de Crédito Imobiliário). Nesse tipo de investimento de renda fixa, o investidor empresta dinheiro para uma instituição financeira, e essa instituição utiliza esses recursos para financiar o setor imobiliário. Em troca, o investidor recebe juros sobre o valor investido, com prazos e taxas previamente definidos.

Com valores consideravelmente menores, aparecem na sequência o Tesouro Direto (programa federal que pemite a pessoas físicas comprarem títulos públicos federais pela internet) e a Poupança.

Retorno em 12 meses após investimento de R$ 1.000:

LCA - R$ 140,86 CDB - R$ 140,85 LCI - R$ 132,25 Tesouro Direto - R$ 82,25 Poupança - R$ 75,52

*Importante ressaltar que os valores apresentados são de Lucro líquido do investimento (já descontados impostos e taxas).

O que é Selic?

De acordo com o Banco Central do Brasil, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação.

A Selic é a taxa de juros média praticada nas operações compromissadas com títulos públicos federais com prazo de um dia útil. O BC realiza operações no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da taxa Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.