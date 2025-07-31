Menu
ECONOMIA

Heineken aposta no Brasil e anuncia meio bilhão de euros para nova cervejaria

Inauguração acontecerá ainda em 2025

Por Redação

31/07/2025 - 10:28 h | Atualizada em 31/07/2025 - 12:18
Heineken
Heineken -

A partir da confiança no mercado brasileiro e do compromisso com a expansão de longo prazo, a Heineken anunciou, na última segunda-feira, 28, o investimento de meio bilhão de euros em uma nova cervejaria no Brasil. A unidade será no município de Passos, no Sul de Minas Gerais.

A notícia, que agitou o setor de bebidas, foi oficialmente comunicada pela companhia, e impressionou com o investimento destinado a fortalecer sua capacidade produtiva no país.

O anúncio, feito de forma estratégica, reforça a visão da Heineken de crescimento mesmo em cenários econômicos complexos.

Nova cervejaria da Heineken

Em um dos mais significativos movimentos de sua estratégia global, a inauguração da nova cervejaria no Brasil acontecerá ainda em 2025.

O Grupo HEINEKEN possui 15 unidades no Brasil, incluindo 12 cervejarias e 2 microcervejarias. Uma das unidades está na cidade de Alagoinhas, na Bahia.

A escolha do Brasil para este aporte robusto não é aleatória. O país é um dos mercados de maior consumo de cerveja e oferece um potencial de crescimento contínuo para a marca premium e suas outras do portfólio.

Objetivo estratégico

Além do investimento para aumentar a capacidade de produção da Heineken no Brasil, a construção de uma nova unidade fabril, busca também otimizar a logística e a distribuição, o que permite à empresa atender à crescente demanda de consumidores em todo o território nacional.

Grupo HEINEKEN possui 15 unidades no Brasil, incluindo 12 cervejarias e 2 microcervejarias
Grupo HEINEKEN possui 15 unidades no Brasil, incluindo 12 cervejarias e 2 microcervejarias | Foto: Alberto Coutinho/GOVBA

É um passo crucial para solidificar a presença da marca e assegurar que seus produtos cheguem a mais lares brasileiros com a qualidade e frescor já conhecidos.

A visão do CEO da Heineken

O CEO da Heineken, Dolf van den Brink, foi enfático ao comentar sobre o novo empreendimento no Brasil. O empresário ressaltou que o aporte integra um plano mais amplo de expansão e digitalização dos negócios, mesmo em um cenário global de incertezas econômicas e grande competitividade.

A filosofia por trás dessa decisão é clara: apostar no futuro e nas oportunidades que o mercado oferece, independentemente das flutuações de curto prazo.

Conforme as palavras de Dolf van den Brink, “É muito importante continuar investindo e ficar de olho no crescimento de longo prazo”.

O investimento não visa apenas a produção imediata, mas também a construção de uma base sólida para as próximas décadas, para garantir assim que a Heineken se mantenha na vanguarda do setor de bebidas.

Impacto no mercado brasileiro

A nova cervejaria no Brasil trará múltiplos benefícios não só para a Heineken, mas também para a economia local, entre eles:

  • Geração de novos empregos diretos e indiretos;
  • Desenvolvimento da cadeia de suprimentos;
  • Fomento à inovação tecnológica no setor.

Esse movimento reforça a posição do Brasil como um polo atrativo para investimentos estrangeiros, especialmente em indústrias de bens de consumo.

Grupo Heineken chegou ao Brasil em 2010
Grupo Heineken chegou ao Brasil em 2010 | Foto: Alberto Coutinho/GOVBA

Em um contexto global, enquanto a Heineken navega por um cenário de incertezas econômicas, a decisão de expandir no Brasil mostra uma estratégia de diversificação e fortalecimento em mercados emergentes, que frequentemente oferecem maiores taxas de crescimento em comparação a regiões mais maduras.

Por sua vez, o Brasil, é um pilar fundamental para a trajetória de sucesso global da empresa com sua vasta população e cultura cervejeira.

x