LÍDER
Fiat dispara na liderança e coloca 3 modelos entre os mais vendidos do Brasil
Marca emplaca mais de 50 mil veículos no mês e coloca três modelos no top 5 nacional
Por Rafael Tiago
A Fiat encerrou o mês de julho com uma vitória expressiva no mercado brasileiro. Com 21,9% de market share e 50.608 unidades emplacadas, a marca vendeu 8.700 carros a mais que a segunda colocada.
No acumulado de 2025, a Fiat segue firme na liderança, com 292.034 unidades vendidas, 63 mil a mais que a vice-líder. A Strada mantém o posto de veículo mais vendido pelo quarto ano consecutivo, com 75.598 unidades.
O vice-presidente das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, Frederico Battaglia, comemorou. “Mais uma vez, a Fiat lidera com solidez, unindo alta performance, tecnologia e custo-benefício. Nosso portfólio está alinhado às preferências do consumidor brasileiro”.
Além de ser líder geral de mercado, no mês de julho a Fiat também foi destaque em quatro segmentos. Entre os A-hatch, o Mobi foi o veículo mais vendido do período, com 8.099 unidades comercializadas e 54,3% de segment share. Entre as picapes, a Strada ficou em primeiro lugar na categoria B-picape com 12.896 carros comercializados e 69,4% de mercado. Em C-picape, a Toro liderou com 3.985 unidades emplacadas e 43% de segment share.
Três da Fiat entre os cinco mais vendidos no país:
- Fiat Strada: 2ª posição, com 12.896 unidades
- Fiat Argo: 3º lugar, com 9.966 unidades
- Fiat Mobi: 5ª posição, com 8.099 unidades
Destaques da Fiat em julho
- A-hatch: Mobi lidera com 54,3% de participação no segmento
- B-picape: Strada dispara com 69,4% de market share
- C-picape: Toro mantém liderança com 43% do mercado
- B-van: Fiorino domina com 67,2% de participação
- SUVs híbridos: Pulse e Fastback somam 4.690 unidades e 25,8% do segmento
