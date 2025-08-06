Menu
LÍDER

Fiat dispara na liderança e coloca 3 modelos entre os mais vendidos do Brasil

Marca emplaca mais de 50 mil veículos no mês e coloca três modelos no top 5 nacional

Por Rafael Tiago

06/08/2025 - 4:11 h
O Mobi foi o veículo mais vendido entre os A-hatch
O Mobi foi o veículo mais vendido entre os A-hatch -

A Fiat encerrou o mês de julho com uma vitória expressiva no mercado brasileiro. Com 21,9% de market share e 50.608 unidades emplacadas, a marca vendeu 8.700 carros a mais que a segunda colocada.

No acumulado de 2025, a Fiat segue firme na liderança, com 292.034 unidades vendidas, 63 mil a mais que a vice-líder. A Strada mantém o posto de veículo mais vendido pelo quarto ano consecutivo, com 75.598 unidades.

O vice-presidente das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul, Frederico Battaglia, comemorou. “Mais uma vez, a Fiat lidera com solidez, unindo alta performance, tecnologia e custo-benefício. Nosso portfólio está alinhado às preferências do consumidor brasileiro”.

Além de ser líder geral de mercado, no mês de julho a Fiat também foi destaque em quatro segmentos. Entre os A-hatch, o Mobi foi o veículo mais vendido do período, com 8.099 unidades comercializadas e 54,3% de segment share. Entre as picapes, a Strada ficou em primeiro lugar na categoria B-picape com 12.896 carros comercializados e 69,4% de mercado. Em C-picape, a Toro liderou com 3.985 unidades emplacadas e 43% de segment share.

Três da Fiat entre os cinco mais vendidos no país:

  • Fiat Strada: 2ª posição, com 12.896 unidades
  • Fiat Argo: 3º lugar, com 9.966 unidades
  • Fiat Mobi: 5ª posição, com 8.099 unidades

Destaques da Fiat em julho

  • A-hatch: Mobi lidera com 54,3% de participação no segmento
  • B-picape: Strada dispara com 69,4% de market share
  • C-picape: Toro mantém liderança com 43% do mercado
  • B-van: Fiorino domina com 67,2% de participação
  • SUVs híbridos: Pulse e Fastback somam 4.690 unidades e 25,8% do segmento

x