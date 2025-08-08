Menu
AUTOS

Salão Motor chega a Salvador com carros de luxo e sustentáveis

Evento vai acontecer em dezembro no Centro de Convenções no bairro da Boca do Rio

Por Redação

08/08/2025 - 12:44 h
Salão do automóvel (ilustração)
Salão do automóvel (ilustração) -

O Centro de Convenções de Salvador vai sediar, entre os dias 4 e 7 de dezembro, o Salão Motor com as principais macas e avanços tecnológicos do setor.

Criada pelo empresário baiano Marco Lessa, CEO da MVU Empreendimentos, o evento contará com exposições de marcas e modelos, networking e palestras com especialistas e experiências imersivas, reunindo grandes fabricantes e fornecedores nacionais, profissionais da área, compradores, colecionadores e os apaixonados por carros.

"Queremos fazer do Salão Motor um ponto de encontro estratégico para todos os elos do setor: das montadoras ao consumidor final, passando por concessionárias, fornecedores, empresas de tecnologia, instituições financeiras e startups. É um evento de negócios, sim, mas também de experiências e inspiração", disse Marco.

O evento terá uma programação baseada em três pilares estruturantes: Veículos Elétricos e Híbridos, com a Bahia despontando nesse cenário com a maior frota de carros elétricos do Nordeste (Senatran); Tecnologia Automotiva, abordando conectividade, segurança, direção autônoma e entretenimento; e os Carros Clássicos.

Além dos automóveis terrestres, a Feira vai celebrar o universo dos veículos aéreos e aquáticos, com exposições de barcos, Jet Skis e pequenos aviões, trazendo as novidades e curiosidades desses mercados que vem ganhando cada vez mais demanda e popularidade no Brasil.

Atualmente, o Brasil ocupa a oitava posição no ranking dos maiores produtores automotivos do mundo. Só em 2024, foram mais de 2,5 milhões de veículos fabricados no país, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). Para Lessa, essa boa fase da indústria deve impactar positivamente o evento.

