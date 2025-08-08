Vagas na BYD: governo estuda novos cursos de qualificação profissional

BYD fica localizada no município de Camaçari, na RMS - Foto: Joá Souza | GOVBA

A corrida para uma vaga na BYD, primeira montadora de carros elétricos no Brasil, localizada em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), está prestes a ganhar um novo fôlego. Isso porque o governo estadual estuda a possibilidade de ampliar a oferta de qualificação profissional com vistas à atuação na empresa automobilística.

As tratativas para o anúncio das novas vagas para os cursos profissionalizantes começarão a ser discutidas na próxima segunda-feira, 11, conforme informações obtidas pelo Portal A TARDE. O encontro, que deve ser o pontapé inicial para o anúncio de novas oportunidades, envolverá:

Prefeitura de Camaçari;

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Cimatec);

Secretaria de Trabalho, Emprego, Esporte e Renda (Setre);

Secretaria de Educação (SEC).

Os cursos serão criados para capacitar a mão de obra local, alinhando as habilidades dos profissionais com as necessidades da montadora.

A expectativa é que a formação aumente as chances de contratação dos participantes na BYD.

Quais cursos já foram oferecidos?

Em março do ano passado, o governo da Bahia, através da Setre, ofereceu qualificação profissional a trabalhadores com o objetivo de preparar mão-de-obra para o processo de seleção da BYD.

Na primeira etapa foram oferecidas 500 vagas distribuídas entre quatro cursos, todos gratuitos.

Os cursos ofertados à época foram:

Operador de produção veicular;

Auxiliar de linha de produção;

Mecânico de manutenção de máquinas industriais;

Inspetor de qualidade.

Público-alvo

As inscrições eram voltadas para trabalhadores sem ocupação, cadastrados nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e beneficiários das demais políticas públicas de trabalho e renda, que estejam buscando inserção no mundo do trabalho.

Os cursos serão ministrados pelo Senai de Camaçari e a carga horária foi de 200 a 260 horas.

BYD na Bahia: investimento e geração de empregos

A instalação da fábrica da BYD em Camaçarirepresenta um marco para a economia baiana. Com um investimento de R$ 5,5 bilhões, a empresa promete gerar milhares de empregos diretos e indiretos.

Capacidade de produção : Inicialmente, a fábrica terá capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, com planos de dobrar esse número até 2026.

Empregos: A previsão é que a fábrica de carros elétricos chegue a empregar mais de 20 mil pessoas até o final de 2026 A previsão é que a fábrica de carros elétricos chegue a empregar mais de, superando a Ford.

Expansão: A longo prazo, a BYD estuda a possibilidade de ampliar a produção para 600 mil veículos anuais.

Montagem de carro na fábrica da BYD, em Camaçari | Foto: Divulgação | BYD

Sistema SKD

A fábrica iniciará a produção em sistema SKD (Semi Knocked-Down), com componentes pré-montados importados da China, gradualmente evoluindo para produção nacional completa.

Quantas vagas de emprego a BYD deve gerar?

Em julho deste ano, na inauguração da empresa chinesa no estado, foram anunciadas 508 novas vagas de emprego para atuação na indústria automobilística. A novidade foi anunciada pelo titular da Setre, Augusto Vasconcelos.

"A empresa irá divulgar esse calendário do processo seletivo. Vale lembrar que nós investimos no ano passado quase R$ 2 milhões na qualificação de mais de 500 profissionais, em uma qualificação específica voltada para a indústria automotiva", disse o titular.