Vagas na BYD: governo estuda novos cursos de qualificação profissional
Formação deve aumentar chances de contratação dos participantes na montadora chinesa
Por Gabriela Araújo
A corrida para uma vaga na BYD, primeira montadora de carros elétricos no Brasil, localizada em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), está prestes a ganhar um novo fôlego. Isso porque o governo estadual estuda a possibilidade de ampliar a oferta de qualificação profissional com vistas à atuação na empresa automobilística.
As tratativas para o anúncio das novas vagas para os cursos profissionalizantes começarão a ser discutidas na próxima segunda-feira, 11, conforme informações obtidas pelo Portal A TARDE. O encontro, que deve ser o pontapé inicial para o anúncio de novas oportunidades, envolverá:
- Prefeitura de Camaçari;
- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Cimatec);
- Secretaria de Trabalho, Emprego, Esporte e Renda (Setre);
- Secretaria de Educação (SEC).
Os cursos serão criados para capacitar a mão de obra local, alinhando as habilidades dos profissionais com as necessidades da montadora.
A expectativa é que a formação aumente as chances de contratação dos participantes na BYD.
Quais cursos já foram oferecidos?
Em março do ano passado, o governo da Bahia, através da Setre, ofereceu qualificação profissional a trabalhadores com o objetivo de preparar mão-de-obra para o processo de seleção da BYD.
Na primeira etapa foram oferecidas 500 vagas distribuídas entre quatro cursos, todos gratuitos.
Os cursos ofertados à época foram:
- Operador de produção veicular;
- Auxiliar de linha de produção;
- Mecânico de manutenção de máquinas industriais;
- Inspetor de qualidade.
Público-alvo
As inscrições eram voltadas para trabalhadores sem ocupação, cadastrados nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e beneficiários das demais políticas públicas de trabalho e renda, que estejam buscando inserção no mundo do trabalho.
Os cursos serão ministrados pelo Senai de Camaçari e a carga horária foi de 200 a 260 horas.
BYD na Bahia: investimento e geração de empregos
A instalação da fábrica da BYD em Camaçarirepresenta um marco para a economia baiana. Com um investimento de R$ 5,5 bilhões, a empresa promete gerar milhares de empregos diretos e indiretos.
- Capacidade de produção: Inicialmente, a fábrica terá capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, com planos de dobrar esse número até 2026.
- Empregos: A previsão é que a fábrica de carros elétricos chegue a empregar mais de 20 mil pessoas até o final de 2026, superando a Ford.
- Expansão: A longo prazo, a BYD estuda a possibilidade de ampliar a produção para 600 mil veículos anuais.
Sistema SKD
A fábrica iniciará a produção em sistema SKD (Semi Knocked-Down), com componentes pré-montados importados da China, gradualmente evoluindo para produção nacional completa.
Quantas vagas de emprego a BYD deve gerar?
Em julho deste ano, na inauguração da empresa chinesa no estado, foram anunciadas 508 novas vagas de emprego para atuação na indústria automobilística. A novidade foi anunciada pelo titular da Setre, Augusto Vasconcelos.
"A empresa irá divulgar esse calendário do processo seletivo. Vale lembrar que nós investimos no ano passado quase R$ 2 milhões na qualificação de mais de 500 profissionais, em uma qualificação específica voltada para a indústria automotiva", disse o titular.
