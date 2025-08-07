DIÁLOGO
Ponte, BYD e mais: Bahia e China em conversas para grandes projetos
Investimentos em ferrovias estão na rota do diálogo entre o país asiático e o estado
Por Redação
A relação comercial entre a Bahia e a China, que já reverbera no estado, deve ser potencializada com novas parcerias em outros setores, como energia e agricultura. Isso é o que afirma o secretário de Trabalho, Emprego e Renda (Setre), Augusto Vasconcelos, que enxerga o país asiático como um polo de oportunidades para o crescimento baiano.
Os novos atrativos financeiros para o estado foram tratados durante reunião com a comitiva baiana e o cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Tian Min. A ocasião, que também contou com a presença dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, e Casa Civil, Afonso Florence, destacou os investimentos da montadora chinesa BYD.
"A China é a maior parceira comercial do Brasil. Na Bahia, temos muitos empreendimentos que são fruto dessa relação. Conversamos sobre a atração de novos investimentos e atuação em conjunto para o desenvolvimento tecnológico e fortalecimento do potencial econômico do nosso estado. Ponte Salvador-Itaparica, BYD, investimentos em ferrovias, portos, mineração, agricultura foram alguns dos temas abordados.”
Leia Também:
Descontos, travessia em 10 minutos e empregos: veja o que muda com a ponte Salvador-Itaparica
Usuários frequentes da ponte Salvador-Itaparica terão descontos exclusivos
Ponte Salvador-Itaparica: CEO revela planos audaciosos para entrega antecipada
Ponte Salvador-Itaparica: possível valor da tarifa de pedágio é revelado
Outro tema discutido foi a Ponte Salvador-Itaparica, um dos maiores empreendimentos de infraestrutura do estado. Além disso, foram abordadas possíveis parcerias em ferrovias, portos, mineração e agricultura, áreas consideradas fundamentais para o fortalecimento do potencial econômico da Bahia.
A iniciativa de estreitar os laços com a China também tem o objetivo de impulsionar a inovação e o avanço tecnológico no estado, consolidando a Bahia como um destino atrativo para investimentos globais.
Contrato assinado para a ponte
No dia 4 de maio, o governo Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou que assinou o novo aditivo contratual para a construção da Ponte Salvador-Itaparica. O acordo entre a gestão estadual e o consórcio chinês foi costurado após intervenção do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que intermediou as conversas entre as partes.
A assinatura marca o fim de um imbróglio que se iniciou na pandemia de Covid-19, com o aumento dos insumos da construção civil. Na época, as estatais chinesas que integram o consórcio da ponte Salvador-Itaparica solicitaram um grande aumento de valores para a construção do empreendimento, gerando um impasse com o governo estadual.
Inicialmente, os chineses apontaram que deveria haver uma elevação do contrato de R$ 7 bilhões para R$ 13 bilhões. Após a intermediação do TCE, o valor foi fechado em R$ 10,42 milhões. Em seis anos a ponte deve ser entregue à população.
Ponte Salvador-Itaparica: o que você precisa saber
- Início e fim das obras já têm data definida: a construção começa oficialmente em 2026 e tem previsão de conclusão para 2031, conforme contrato com a concessionária.
- Concessionária quer antecipar entrega: CEO revelou exclusividade ao A TARDE que há interesse contratual em entregar a obra antes de 2031 para acelerar a geração de receita.
- Aditivo contratual marca novo ciclo da PPP: o aditivo entre o governo da Bahia e o consórcio chinês foi assinado em junho, reativando formalmente o projeto.
- Investimento bilionário e sondagem finalizada: mais de R$ 10,6 bilhões serão investidos. A sondagem na Baía de Todos-os-Santos já foi concluída com 105 pontos perfurados.
- Valor do pedágio será similar ao ferry-boat: a tarifa estimada para carros será em torno de R$ 50, com todos os passageiros inclusos — valor baseado no atual custo do ferry.
- Contrato de concessão vai até 2060: a concessionária terá 29 anos para cobrar pedágio, caso a ponte seja entregue em 2031, dentro do prazo oficial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes