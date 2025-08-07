Ponte, BYD e mais: Bahia e China em conversas para grandes projetos

Reunião entre Bahia e China - Foto: Divulgação | GOVBA

A relação comercial entre a Bahia e a China, que já reverbera no estado, deve ser potencializada com novas parcerias em outros setores, como energia e agricultura. Isso é o que afirma o secretário de Trabalho, Emprego e Renda (Setre), Augusto Vasconcelos, que enxerga o país asiático como um polo de oportunidades para o crescimento baiano.

Os novos atrativos financeiros para o estado foram tratados durante reunião com a comitiva baiana e o cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Tian Min. A ocasião, que também contou com a presença dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida, e Casa Civil, Afonso Florence, destacou os investimentos da montadora chinesa BYD.

"A China é a maior parceira comercial do Brasil. Na Bahia, temos muitos empreendimentos que são fruto dessa relação. Conversamos sobre a atração de novos investimentos e atuação em conjunto para o desenvolvimento tecnológico e fortalecimento do potencial econômico do nosso estado. Ponte Salvador-Itaparica, BYD, investimentos em ferrovias, portos, mineração, agricultura foram alguns dos temas abordados.”

Outro tema discutido foi a Ponte Salvador-Itaparica, um dos maiores empreendimentos de infraestrutura do estado. Além disso, foram abordadas possíveis parcerias em ferrovias, portos, mineração e agricultura, áreas consideradas fundamentais para o fortalecimento do potencial econômico da Bahia.

A iniciativa de estreitar os laços com a China também tem o objetivo de impulsionar a inovação e o avanço tecnológico no estado, consolidando a Bahia como um destino atrativo para investimentos globais.

Contrato assinado para a ponte

No dia 4 de maio, o governo Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou que assinou o novo aditivo contratual para a construção da Ponte Salvador-Itaparica. O acordo entre a gestão estadual e o consórcio chinês foi costurado após intervenção do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que intermediou as conversas entre as partes.

A assinatura marca o fim de um imbróglio que se iniciou na pandemia de Covid-19, com o aumento dos insumos da construção civil. Na época, as estatais chinesas que integram o consórcio da ponte Salvador-Itaparica solicitaram um grande aumento de valores para a construção do empreendimento, gerando um impasse com o governo estadual.

Inicialmente, os chineses apontaram que deveria haver uma elevação do contrato de R$ 7 bilhões para R$ 13 bilhões. Após a intermediação do TCE, o valor foi fechado em R$ 10,42 milhões. Em seis anos a ponte deve ser entregue à população.

