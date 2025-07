Ponte Salvador-Itaparica: CEO revela planos audaciosos para entrega antecipada

Anteprojeto da Ponte Salvador-Itaparica - Foto: GOVBA/ Divulgação

O relógio começou a correr e as obras da Ponte Salvador-Itaparica, tão esperada pela população baiana, agora contam com data de início e de fim estabelecidas via contrato. A construção começa oficialmente em 2026 e a conclusão é datada para 2031. No entanto, a concessionária que vai administrar o sistema viário quer a finalização antes mesmo do prazo.

Foi o que revelou ao Jornal A TARDE o CEO da concessionária responsável pela Ponte Salvador-Itaparica, Cláudio Villas Boas. Na entrevista exclusiva publicada na última segunda-feira, 21, ele detalhou o interesse de antecipar a entrega.

“Há inclusive interesse contratual em antecipar a entrega, prevista para 2031, porque só começamos a gerar receita com a cobrança do pedágio”, explica Vilas Boas na entrevista exclusiva ao Jornal A TARDE.

O aditivo contratual da parceria público-privada (PPP) entre o governo estadual e a concessionária — formada por duas grandes empresas chinesas — foi assinado em junho deste ano, marcando o reinício formal do projeto. O investimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões, com início das obras programado para 2026.

A sondagem na Baía de Todos-os-Santos foi concluída em abril, marcando um importante avanço para as obras mesmo em um período de instabilidade jurídica contratual. Foram 105 pontos de perfuração e investimento de quase R$ 200 milhões dos acionistas durante 12 meses de operação.

Pedágio da Ponte Salvador-Itaparica

A concessionária tem interesse em entregar a Ponte Salvador-Itaparica para logo iniciar a ter lucro, que será obtido somente com a cobrança de pedágio. O contrato inteiro terá a duração de 35 anos, até 2060. Assim, se a Ponte Salvador-Itaparica for inaugurada em 2031, a concessionária terá 29 anos de cobrança de pedágio.

Na mesma entrevista, Cláudio Villas Boas revelou qual seria o valor da tarifa de pedágio neste momento.

"A tarifa foi definida pelo governo da Bahia no edital com o racional de equalizar com a tarifa do ferry-boat. Só para referência, um carro pequeno que cruza pelo ferry-boat paga em torno de R$ 50, incluindo o motorista. Cada passageiro adicional tem que pagar. No caso da concessão rodoviária, a tarifa de pedágio hoje seria aproximadamente R$ 50, só que está incluso todos os passageiros do carro".

