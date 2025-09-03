BOLSONARO NO STF
Nogueira atuou para demover Bolsonaro de golpe, diz advogado
Advogado reforçou inocência de general em trama golpista
Por Anderson Ramos
O ex-comandante do Exército e ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira teria atuado para demover Jair Bolsonaro (PL) da tentativa de golpe de Estado, foi o que argumentou o seu advogado Andrew Fernandes durante o julgamento da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 3.
O defensor citou o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior, que não aderiu ao plano golpista e teria inocentado Nogueira.
Está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente
"Está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente", disse o defensor. "[O general Paulo Sérgio] Atuou ativamente para demover o ex-presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Ele não fazia parte dessa organização criminosa", continuou.
Paulo Nogueira até o momento é o único dos réus a acompanhar a sessão no STF. O ex-oficial decidiu acompanhar um julgamento como um gesto em "defesa da honra", segundo disseram aliados à CNN.
Julgamento de Bolsonaro
A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Alexandre de Moraes (relator), o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
Acompanhe no A TARDE Play o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado no Brasil, nesta quarta-feira, 3, no Supremo Tribunal Federal (STF).
