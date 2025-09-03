Menu
BOLSONARO NO STF

Nogueira atuou para demover Bolsonaro de golpe, diz advogado

Advogado reforçou inocência de general em trama golpista

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

03/09/2025 - 14:27 h | Atualizada em 03/09/2025 - 17:21
Andrew Fernandes, advogado de Paulo Sérgio Nogueira
Andrew Fernandes, advogado de Paulo Sérgio Nogueira

O ex-comandante do Exército e ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira teria atuado para demover Jair Bolsonaro (PL) da tentativa de golpe de Estado, foi o que argumentou o seu advogado Andrew Fernandes durante o julgamento da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 3.

O defensor citou o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista Junior, que não aderiu ao plano golpista e teria inocentado Nogueira.

Está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente
Andrew Fernandes - advogado de Paulo Sérgio Nogueira

"Está mais do que provado que o general Paulo Sérgio é inocente", disse o defensor. "[O general Paulo Sérgio] Atuou ativamente para demover o ex-presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Ele não fazia parte dessa organização criminosa", continuou.

Paulo Nogueira até o momento é o único dos réus a acompanhar a sessão no STF. O ex-oficial decidiu acompanhar um julgamento como um gesto em "defesa da honra", segundo disseram aliados à CNN.

Ex-comandante do Exército e ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira
Ex-comandante do Exército e ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira | Foto: Rosinei Coutinho/STF

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Alexandre de Moraes (relator), o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Acompanhe no A TARDE Play o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe de Estado no Brasil, nesta quarta-feira, 3, no Supremo Tribunal Federal (STF).

x