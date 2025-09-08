Rui condena bolsonaristas por uso da bandeira dos EUA no 7 de Setembro

Bandeira dos EUA foi estendida em manifestação bolsonarista no 7 de setembro - Foto: Nelson Almeida / AFP

Rui Costa, ministro da Casa Civil, criticou o uso da bandeira dos Estados Unidos nas manifestações em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em pleno 7 de Setembro, Dia da Independência da Brasil.

Na Avenida Paulista, por exemplo, uma bandeira gigante do país norte-americano foi estendida por parte dos milhares de bolsonaristas que compareceram ao ato. A reverência a bandeira dos EUA pôde ser vista também em várias cidades que realizaram o protesto em apoio ao ex-presidente.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em Salvador, o ato aconteceu no Farol da Barra. Por lá, manifestantes exibiram não apenas bandeiras da nação governada por Donald Trump, mas também de Israel.

“O dia de ontem deixou claro para a população brasileira de que lado cada um de nós está! Nunca vi, na história da humanidade, políticos que, no dia da independência de um país, erguessem a bandeira de outra nação — justamente uma nação que adotou medidas para destruir empregos, empresas e a economia do Brasil”, publicou o minsitro no X, antigo Twitter.

“Nunca vi nada parecido! Está evidente quem sempre esteve ao lado do povo brasileiro e quem usou — e ainda usa — a bandeira do Brasil apenas para defender interesses próprios e causas que não representam a maioria da população”, complementou a crítica.

🇧🇷NOSSA BANDEIRA É DO BRASIL - O dia de ontem deixou claro para a população brasileira de que lado cada um de nós está! Nunca vi, na história da humanidade, políticos que, no dia da independência de um país, erguessem a bandeira de outra nação — justamente uma nação que adotou… — Rui Costa (@costa_rui) September 8, 2025

Mesmo tom

O governador Jerônimo Rodrighues (PT), também aproveitou a data magna para reforçar a importância da luta pela soberania, diante dos recentes ataques do governo Trump ao Brasil.

“Não posso deixar de tratar do assunto que é a tentativa dos Estados Unidos de querem criar um ambiente de desconforto na relação diplomática. Isso é muito ruim para o Estado brasileiro, para a soberania, para a independência. Nós nos alinhamos nesse momento pedindo que todos estejamos sempre atentos aos nossos direitos e a responsabilidade que nós temos para as próximas gerações da nossa luta diária pela independência”, afirmou o governo durante coletiva de imprensa antes o desfile cívico, no domingo, 7.

Entre as medidas tomadas pelo governo norte-americano contra o Brasil, estão o tarifaço a importações brasileiras e sanções econômicas a ministros ao Supremo Tribunal Federal (STF). Trump alega, entre outras coisas, que as medidas seriam uma reação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no STF por tentativa de golpe de Estado.