Advogado de Trump diz que “ninguém apareceu” no 7 de setembro de Lula

O advogado Martin De Luca voltou a provocar o governo Lula nas redes sociais. Em sua conta no X (antigo Twitter), o norte-americano criticou o desfile de 7 de Setembro com a presença do presidente, na Esplanada dos Ministérios.

De Luca, que atua como advogado da plataforma de vídeos Rumble e da Trump Media & Technology Group, empresas de comunicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repostou a publicação do presidente Lula e deixou um comentário.

“A conta oficial de Lula publicou fotos do desfile do Dia da Independência hoje. Notável pelos closes das fotos que limitam a visibilidade do fato de que ninguém apareceu. Triste”, disse o norte-americano.

A expressão de evento “esvaziado” também foi adotada por representantes da direita brasileira. No entanto, cerca de 80 mil pessoas estiveram na Esplanada dos Ministérios para comemorar o feriado.

De acordo com o Palácio do Planalto, 45 mil pessoas estiveram na área do desfile. E mais 35 mil estiveram em outras tendas espalhadas pela Esplanada, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do DF.