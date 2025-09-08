Menu
EM PRISÃO DOMICILIAR

Bolsonaro pede para ir a hospital dois dias após decisão de julgamento

Saiba motivo do novo pedido do ex-presidente a Moraes

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

08/09/2025 - 17:19 h
Ex-presidente Bolsonaro encontra pré-candidatos do PL e apoiadores em Salvador
Ex-presidente Bolsonaro encontra pré-candidatos do PL e apoiadores em Salvador -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 8, autorização para fazer um procedimento médico em Brasília.

A ida do ex-mandatário ao Hospital DF Star, na capital do Brasil, está programada para o próximo domingo, 14. O pedido foi feito pelos advogados do político.

“Jair Messias Bolsonaro vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025”, diz o ofício.

Até o momento, não há resposta do magistrado sobre a solicitação da defesa do ex-presidente.

A consulta médica do ex-presidente está agendada para dois dias após a tão esperada decisão judicial sobre a tentativa de golpe de Estado, que tramita na Corte.

No próximo dia 12, os magistrados vão decidir se absolvem ou condenam Bolsonaro por cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), são eles:

  • Golpe de Estado;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Organização criminosa armada;
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Consulta de Bolsonaro

O procedimento médico de Bolsonaro está relacionado à retirada de lesões de pele, de acordo com o documento encaminhado pelos advogados.

As lesões seriam "pequenas manchas marrons regulares na pele", segundo o CID incluído no pedido médico assinado por Cláudio Birolini, chefe da equipe médica. A previsão é que o político tenha alta no mesmo dia.

Prisão domiciliar

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, a pedido do próprio Moraes, por descumprimento de medidas cautelares.

A medida que teria sido descumprida por Bolsonaro, segundo Moraes, tem ligação com os conteúdos recentes veiculados nas redes sociais de seus filhos.

