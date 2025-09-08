EM PRISÃO DOMICILIAR
Bolsonaro pede para ir a hospital dois dias após decisão de julgamento
Saiba motivo do novo pedido do ex-presidente a Moraes
Por Gabriela Araújo
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 8, autorização para fazer um procedimento médico em Brasília.
A ida do ex-mandatário ao Hospital DF Star, na capital do Brasil, está programada para o próximo domingo, 14. O pedido foi feito pelos advogados do político.
“Jair Messias Bolsonaro vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer autorização para deslocamento a fim de se submeter a procedimento médico no Hospital DF Star, no dia 14/09/2025”, diz o ofício.
Até o momento, não há resposta do magistrado sobre a solicitação da defesa do ex-presidente.
Leia Também:
A consulta médica do ex-presidente está agendada para dois dias após a tão esperada decisão judicial sobre a tentativa de golpe de Estado, que tramita na Corte.
No próximo dia 12, os magistrados vão decidir se absolvem ou condenam Bolsonaro por cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR), são eles:
- Golpe de Estado;
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Organização criminosa armada;
- Dano qualificado contra o patrimônio da União;
- Deterioração de patrimônio tombado.
Consulta de Bolsonaro
O procedimento médico de Bolsonaro está relacionado à retirada de lesões de pele, de acordo com o documento encaminhado pelos advogados.
As lesões seriam "pequenas manchas marrons regulares na pele", segundo o CID incluído no pedido médico assinado por Cláudio Birolini, chefe da equipe médica. A previsão é que o político tenha alta no mesmo dia.
Prisão domiciliar
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, a pedido do próprio Moraes, por descumprimento de medidas cautelares.
A medida que teria sido descumprida por Bolsonaro, segundo Moraes, tem ligação com os conteúdos recentes veiculados nas redes sociais de seus filhos.
