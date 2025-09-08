Menu
BOLSONARO NO STF

STF aguarda voto de Moraes para definir julgamento de Bolsonaro

Relator vai apresentar posicionamento final nesta terça-feira, 8, e fala deve levar três horas

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 8:36 h
Alexandre de Moraes é o relator da ação penal do plano de golpe
Alexandre de Moraes é o relator da ação penal do plano de golpe

Os ministros da Primeira Truma do Supremo Tribunal Federal (STF) aguardam a leitura final do relatório do minsitro Alexandre de Moraes no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus da trama golpista para definirem seus votos.

Por ser o relator da ação penal do plano de golpe, Moraes é o primeiro a falar na terça-feira, 8, quando a Corte retoma o julgamento pelo plenário da turma.

Liturgia da Corte: por que ministros aguardam relator

Aguardar o relator do caso é um comportamento atribuído à "liturgia" da Corte, mesmo com os ministros já tendo seus votos em minutas no plenário.

Isso se dá apesar de o voto de Moraes poder gerar pontos de alerta aos demais ministros, além de controvérsias ou convergências. Tudo poderá ser agregado ao posicionamento dos demais, seja para concordar ou discordar na integralidade, de acordo com a CNN Brasil.

Moraes deve levar cerca de três horas na leitura de seu parecer. O julgamento ocorre na Primeira Truma da Corte, presidida pelo ministro Cristiano Zanin. Após Moraes, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o próprio Zanin.

x