CARTA NA MANGA

Saiba qual plano alternativo para tornar Bolsonaro elegível em 2026

Ex-presidente não pode disputar eleições até 2030

Redação

Por Redação

08/09/2025 - 12:39 h
Kássio Nunes Marques ao lado de André Mendonça. Ministros foram indicados ao STF por Bolsonaro.
Kássio Nunes Marques ao lado de André Mendonça. Ministros foram indicados ao STF por Bolsonaro.

Se a anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 não for aprovada no Congresso Nacional, os aliados de Jair Bolsonaro (PL) trabalham com uma outra possibilidade para tonar o ex-presidente elegível para as eleições de 2026.

Bolsonaristas consideram que terão a ajuda do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kássio Nunes Marques no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Indicado por Bolsonaro ao STF, Marques assumirá a presidência da Corte Eleitoral no próximo ano. A informação é do portal R7.

Aliados contam ainda com o voto de André Mendonça, outro ministro indicado por Bolsonaro ao STF. Sobre os demais votos, a ala considera que conseguirá a adesão a partir de um movimento interno desses dois ministros.

STF aguarda voto de Moraes para definir julgamento de Bolsonaro
Oposição prepara anistia ampla que favorece Bolsonaro
Lula se compara a Bolsonaro após julgamento: "Não fiquei chorando"

“A gente é muito consciente que a elegibilidade a gente tem como resolver com o ministro Kássio Nunes no ano que vem, quando ele sentar na cadeira de presidente do TSE. É muito mais fácil com o presidente você buscar algum tipo de solução jurídica, mas nós não vamos já de início ceder. Nós vamos brigar por tudo, depois a gente vai pensar no que faz”, afirmou o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Inelegibilidade

Em junho de 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível até 2030 por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros em 18 de julho de 2022.

Na ocasião, apenas Marques e o ministro Raul Araújo votaram para manter Bolsonaro elegível. Segundo eles, o evento com embaixadores não foi “capaz de minimamente perturbar a legitimidade e a normalidade de um pleito do tamanho da eleição presidencial”.

