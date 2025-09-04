Saiba quem pode ser inocentado no STF no julgamento da trama golpista

Ex-comandante do Exército e ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira. - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Aliados de Jair Bolsonaro avaliam que um dos oito réus do chamado “núcleo crucial” do inquérito do golpe tem chances de se inocentado. O julgamento da trama golpista teve início na última terça-feira, 2, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a avaliação, esta pessoa seria o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira, cuja defesa argumentou que o militar atuou para “demover” o ex-presidente de possíveis iniciativas golpistas após as eleições de 2022.

A análise de bolsonaristas é de que a linha de defesa do general, embora complique indiretamente Bolsonaro, deve ter “agradado” os ministros que julgam o caso. A informação é da coluna de Igor Gadelha,do portal Metrópoles.

A ministra Cármen Lúcia, inclusive, fez questão de questionar o advogado Andrew Fernandes Farias, que defende Paulo Sérgio, o que o defensor quis dizer ao afirmar que o general tentou “demover” Bolsonaro.

“Demover de adotar qualquer medida de exceção”, respondeu o advogado. Segundo aliados de Bolsonaro, o general realmente teria sido uma voz contrária, dentro da ala militar do governo, a qualquer tentativa de reverter, com ou sem embasamento jurídico, o resultado eleitoral.

Presença no plenário

Até o momento, Paulo Nogueira foi o único dos réus a acompanhar a sessão no STF. O ex-oficial decidiu ver o julgamento presencialmente como um gesto em "defesa da honra", segundo disseram aliados à CNN.

A Primeira Turma do STF iniciou o julgamento do núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta semana. Além de Alexandre de Moraes (relator), o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia. A previsão é de que a sentença seja anunciada no dia 12 de setembro, uma sexta-feira.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.