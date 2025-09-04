EM ANÁLISE
Saiba quem pode ser inocentado no STF no julgamento da trama golpista
Aliados de Jair Bolsonaro avaliam que o argumento da defesa de um dos réus agradou ministros
Por Redação
Aliados de Jair Bolsonaro avaliam que um dos oito réus do chamado “núcleo crucial” do inquérito do golpe tem chances de se inocentado. O julgamento da trama golpista teve início na última terça-feira, 2, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo a avaliação, esta pessoa seria o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira, cuja defesa argumentou que o militar atuou para “demover” o ex-presidente de possíveis iniciativas golpistas após as eleições de 2022.
A análise de bolsonaristas é de que a linha de defesa do general, embora complique indiretamente Bolsonaro, deve ter “agradado” os ministros que julgam o caso. A informação é da coluna de Igor Gadelha,do portal Metrópoles.
A ministra Cármen Lúcia, inclusive, fez questão de questionar o advogado Andrew Fernandes Farias, que defende Paulo Sérgio, o que o defensor quis dizer ao afirmar que o general tentou “demover” Bolsonaro.
Leia Também:
“Demover de adotar qualquer medida de exceção”, respondeu o advogado. Segundo aliados de Bolsonaro, o general realmente teria sido uma voz contrária, dentro da ala militar do governo, a qualquer tentativa de reverter, com ou sem embasamento jurídico, o resultado eleitoral.
Presença no plenário
Até o momento, Paulo Nogueira foi o único dos réus a acompanhar a sessão no STF. O ex-oficial decidiu ver o julgamento presencialmente como um gesto em "defesa da honra", segundo disseram aliados à CNN.
A Primeira Turma do STF iniciou o julgamento do núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta semana. Além de Alexandre de Moraes (relator), o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia. A previsão é de que a sentença seja anunciada no dia 12 de setembro, uma sexta-feira.
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes