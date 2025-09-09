STF retoma julgamento de Bolsonaro; assista no A TARDE Play

Bolsonaro - Foto: Chandan Khanna/AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira, 9 de setembro, o julgamento da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidenteJair Bolsonaro e outros sete réus.

Após o encerramento da segunda sessão, realizada na última quarta, 3, o processo entrou em uma pausa de cinco dias e terá continuidade hoje, marcando o terceiro dia de análise pela Primeira Turma da Corte.

Ao todo, o STF reservou cinco sessões para o julgamento. Duas já foram realizadas:

2/9, terça-feira (9h-19h)

3/9, quarta-feira (9h-12h)

E as próximas agendadas são:

9/9, terça-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.

10/9, quarta-feira (9h-12h)

12/9, sexta-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.

A sessão desta terça marca o início da votação dos ministros. A ordem prevista é: Alexandre de Moraes (relator), seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

A previsão inicial é de que o julgamento dure cinco dias, mas o prazo pode ser estendido. O presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, tem a prerrogativa de alongar a programação em duas situações:

caso algum ministro peça vista, o que suspende a análise por até 90 dias;

caso as sessões se estendam além das 19h na última data prevista, quando caberá a Zanin remarcar novas sessões para a conclusão.

Confira quem são os réus do núcleo 1 da trama golpista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.





