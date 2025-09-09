POLÍTICA
STF retoma julgamento de Bolsonaro; assista no A TARDE Play
Saiba o que deve acontecer no terceiro dia de sessão
Por Flávia Requião
O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta terça-feira, 9 de setembro, o julgamento da ação penal que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidenteJair Bolsonaro e outros sete réus.
Após o encerramento da segunda sessão, realizada na última quarta, 3, o processo entrou em uma pausa de cinco dias e terá continuidade hoje, marcando o terceiro dia de análise pela Primeira Turma da Corte.
Ao todo, o STF reservou cinco sessões para o julgamento. Duas já foram realizadas:
- 2/9, terça-feira (9h-19h)
- 3/9, quarta-feira (9h-12h)
E as próximas agendadas são:
- 9/9, terça-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.
- 10/9, quarta-feira (9h-12h)
- 12/9, sexta-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.
A sessão desta terça marca o início da votação dos ministros. A ordem prevista é: Alexandre de Moraes (relator), seguido por Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.
A previsão inicial é de que o julgamento dure cinco dias, mas o prazo pode ser estendido. O presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, tem a prerrogativa de alongar a programação em duas situações:
- caso algum ministro peça vista, o que suspende a análise por até 90 dias;
- caso as sessões se estendam além das 19h na última data prevista, quando caberá a Zanin remarcar novas sessões para a conclusão.
Confira quem são os réus do núcleo 1 da trama golpista:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente;
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
- Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e
- Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.
Julgamento
A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
Assista ao julgamento:
