Salvador terá novo plano de segurança após reunião entre Jerônimo e Bruno

Chefes do Executivo estadual e municipal se encontraram no último dia 27 de agosto - Foto: Lucas Silva Pereira | GOVBA

Ogovernador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou nesta segunda-feira, 8, que as equipes estadual e da prefeitura de Salvador tiveram o primeiro encontro hoje para debater sobre as ações de segurança pública na cidade.

"Ele [Bruno Reis] tem um conjunto ações, e se colocou à disposição para a gente poder sentar junto e planejar. Já sentou hoje, pela manhã, para poder desenhar um trabalho parceiro de Segurança Pública e Municipal", disse o gestor durante ato de sanção da reestruturação da Polícia Militar no estado.

Na ocasião, o chefe do Executivo ainda mencionou como exemplo o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), com quem também abriu conversas sobre o tema.

"Ele tem um plano municipal de Segurança Pública. Foi assim com o Zé Ronaldo, sentamos antes com o Colbert, não andou, agora com o Zé Ronaldo tá andando", afirmou.

Prefeito ressalta papel institucional

O prefeito Bruno ressaltou, durante a coletiva, a necessidade por parte da Prefeitura e do governo do Estado em manter uma saudável relação institucional, colocando os interesses da população como prioridade.

"Já abordamos importantes temas, ainda faltam outros temas como transporte público, saneamento básico. Antes desse encontro, tive a oportunidade de conversar com o governador. Meu pensamento foi de sempre ter a melhor relação institucional com o governador [...] Para as pessoas não importa quem vai resolver seus problemas, as pessoas querem soluções para seus problemas", destacou o prefeito.