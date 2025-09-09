Moraes critica defesas e defende validade das delações premiadas

Ministro do STF e relator do processo penal contra a tentativa de golpe iniciou a leitura do relatório final - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Durante o terceiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou sobre os pedidos de nulidade das delações premiadas do caso.

Eu ressalto que a sua regularidade e voluntariedade foram amplamente debatidas na sessão de recebimento da denúncia, assim como a ausência de qualquer participação indevida do relator no acordo de colaboração. Ressalto que a própria defesa do réu colaborador reafirmou a total voluntariedade e regularidade da colaboração premiada, afastando qualquer indício de coação, até porque todos os depoimentos foram gravados Alexandre de Moraes - ministro do STF

O ministro também criticou a atuação das defesas, que teriam confundido os oito primeiros depoimentos, dados em 28 de agosto de 2023, com delações contraditórias.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Isso foi reiteradamente afirmado aqui como se fosse uma verdade e, com todo respeito, beira à litigância de má-fé. Ou beira ao total desconhecimento dos autos — não os leram — ou, de fato, beira à litigância de má-fé”, declarou.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Assista à transmissão ao vivo no A TARDE Play: