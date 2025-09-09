Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BOLSONARO NO STF

Moraes critica defesas e defende validade das delações premiadas

Ministro também criticou tentativas de anulação dos depoimentos

Flávia Requião

Por Flávia Requião

09/09/2025 - 9:44 h | Atualizada em 09/09/2025 - 10:25
Ministro do STF e relator do processo penal contra a tentativa de golpe iniciou a leitura do relatório final
Ministro do STF e relator do processo penal contra a tentativa de golpe iniciou a leitura do relatório final -

Durante o terceiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), comentou sobre os pedidos de nulidade das delações premiadas do caso.

Eu ressalto que a sua regularidade e voluntariedade foram amplamente debatidas na sessão de recebimento da denúncia, assim como a ausência de qualquer participação indevida do relator no acordo de colaboração. Ressalto que a própria defesa do réu colaborador reafirmou a total voluntariedade e regularidade da colaboração premiada, afastando qualquer indício de coação, até porque todos os depoimentos foram gravados
Alexandre de Moraes - ministro do STF

O ministro também criticou a atuação das defesas, que teriam confundido os oito primeiros depoimentos, dados em 28 de agosto de 2023, com delações contraditórias.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Isso foi reiteradamente afirmado aqui como se fosse uma verdade e, com todo respeito, beira à litigância de má-fé. Ou beira ao total desconhecimento dos autos — não os leram — ou, de fato, beira à litigância de má-fé”, declarou.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Assista à transmissão ao vivo no A TARDE Play:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro defesa legal delação premiada delações premiadas Golpe de Estado julgamento julgamento do golpe mauro cid Moraes STF trama golpista

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro do STF e relator do processo penal contra a tentativa de golpe iniciou a leitura do relatório final
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Ministro do STF e relator do processo penal contra a tentativa de golpe iniciou a leitura do relatório final
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Ministro do STF e relator do processo penal contra a tentativa de golpe iniciou a leitura do relatório final
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Ministro do STF e relator do processo penal contra a tentativa de golpe iniciou a leitura do relatório final
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

x