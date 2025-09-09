POLÍTICA
Moraes: “Inaceitável um general manter agenda golpista no século 21”
Ministro Alexandre de Moraes critica ações de Augusto Heleno durante o governo Bolsonaro e destaca irregularidades em agenda golpista
Por Flávia Requião
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez duras críticas, na manhã desta terça-feira, 9, às ações de Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Jair Bolsonaro, durante uma tentativa de golpe de Estado no Brasil.
“Não é razoável achar normal que um general do Exército, quatro estrelas, e ministro do GSI tenha uma agenda com anotações golpistas, preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, o Poder Judiciário e se perpetuar no poder. Eu não consigo entender como alguém pode achar normal, em uma democracia, em pleno século 21, uma agenda golpista”, declarou Moraes, durante o terceiro dia do julgamento do ex-presidente Bolsonaro (PL) e de outros sete réus.
Julgamento
A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
