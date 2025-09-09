Menu
POLÍTICA
BOLSONARO NO STF

Moraes aponta Bolsonaro como líder de trama golpista em julgamento

Ministro destaca que ex-presidente, de forma pública, teria liderado tentativa de golpe e se recusaria a aceitar derrota democrática

Flávia Requião

Por Flávia Requião

09/09/2025 - 11:26 h | Atualizada em 09/09/2025 - 13:18
Alexandre de Moraes em julgamento no STF nesta terça
Alexandre de Moraes em julgamento no STF nesta terça

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a indicar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como líder da trama golpista. Durante discurso na manhã desta terça-feira, 9, no julgamento que analisa a participação de Bolsonaro e outros réus em tentativa de golpe, Moraes citou uma declaração do ex-presidente em entrevista:

Eu só saio preso morto ou com uma vitória, quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso.

Segundo o relator, a fala deixa claro que o líder do grupo criminoso afirmou, de viva voz e publicamente, que jamais aceitaria uma derrota democrática nas eleições e que jamais respeitaria a vontade popular.

“O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de viva voz, de forma pública, para toda a sociedade, que jamais aceitaria uma derrota democrática nas eleições e jamais aceitaria a vontade popular”, ressaltou o ministro.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Assista à transmissão ao vivo no A TARDE Play:

x