Moraes e Fux se estranham durante julgamento de Bolsonaro

Ministros entraram em atrito e mostraram divergência em alguns assuntos - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Luiz Fux, entraram em atrito durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira, 9.

Logo no início da leitura de seu voto, Moraes, que também é o relator do processo, foi interrompido por Fux. A interrupção aconteceu poucos minutos após o início da sessão, quando Moraes falava das preliminares.

"Vossa Excelência está votando as preliminares. Eu vou me reservar ao direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar, porque desde que recebemos da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei e fui vencido nessas posições. Por sorte que vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência, votando direto", disse o ministro.

A fala de Fux faz referência ao entendimento dele de que o julgamento deveria estar acontecendo no plenário do STF e não na Primeira Turma.

"A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e subsidiariamente incompetência da Primeira Turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos, vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal", respondeu Moraes.

Em outro momento, Fux reclamou quando Flávio Dino interrompeu Alexandre de Moraes que lia seu voto, para comentar um dos trechos, sento autorizado por Moraes.

Fux contestou a permissão, lembrando que havia um acordo prévio entre os integrantes da Primeira Turma para que não houvesse apartes durante os votos.

Julgamento

A Primeira Turma do STF julga desde a semana passada o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

