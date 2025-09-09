Rui Costa se posiciona contra anistia e chama processo de "imoral"

Ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa - Foto: Divulgação/Twitter/Rui Costa

Ministro-chefe da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rui Costa (PT) foi as redes sociais para se posicionar contra a proposta de anistia aos envolvidos na trama golpista, que tramita no Congresso Nacional. De acordo com o petista, o processo é "imoral e tocado em um país marcado pela indignação contra a impunidade".

Sou contra esse processo de anistia. É imoral, em um país marcado pela indignação contra a impunidade, querer aliviar ou isentar de responsabilidade aqueles que cometeram crimes. Que todos respondam por seus atos no devido processo legal, com pleno respeito ao direito de defesa Rui Costa - ministro da Casa Civil

"NÃO À ANISTIA! Minha posição pessoal, assim como a do governo do presidente Lula, é contrária ao projeto de anistia. A impunidade é irmã gêmea da criminalidade! Não é admissível que, antes mesmo da sentença, já se defenda a impunidade daqueles que tramaram o golpe e até atentaram contra a vida de pessoas. Cabe à Justiça estabelecer a pena devida para cada réu", declarou Rui.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Rui, a prioridade do governo Federal e do presidente Lula é votar projetos de interesse da população, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil — um passo importante rumo à justiça fiscal em nosso país.

"Nestes dois anos e meio, o governo tem trabalhado para garantir maioria no Congresso e aprovar medidas que mudam a vida das pessoas, como a isenção da conta de luz, o programa Gás do Povo e tantas outras iniciativas para cuidar da população e impulsionar o crescimento do Brasil. Graças a Deus, já estamos colhendo os frutos desse esforço".