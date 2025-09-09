Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM ANISTIA

Rui Costa se posiciona contra anistia e chama processo de "imoral"

Ministro do governo Lula publicou manifesto ao projeto defendido por bolsonaristas

Eduardo Dias

Por Eduardo Dias

09/09/2025 - 14:38 h | Atualizada em 09/09/2025 - 15:02
Ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa
Ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa -

Ministro-chefe da Casa Civil do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rui Costa (PT) foi as redes sociais para se posicionar contra a proposta de anistia aos envolvidos na trama golpista, que tramita no Congresso Nacional. De acordo com o petista, o processo é "imoral e tocado em um país marcado pela indignação contra a impunidade".

Sou contra esse processo de anistia. É imoral, em um país marcado pela indignação contra a impunidade, querer aliviar ou isentar de responsabilidade aqueles que cometeram crimes. Que todos respondam por seus atos no devido processo legal, com pleno respeito ao direito de defesa
Rui Costa - ministro da Casa Civil

"NÃO À ANISTIA! Minha posição pessoal, assim como a do governo do presidente Lula, é contrária ao projeto de anistia. A impunidade é irmã gêmea da criminalidade! Não é admissível que, antes mesmo da sentença, já se defenda a impunidade daqueles que tramaram o golpe e até atentaram contra a vida de pessoas. Cabe à Justiça estabelecer a pena devida para cada réu", declarou Rui.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Moraes vota pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe
Moraes e Fux se estranham durante julgamento de Bolsonaro
Alexandre de Moraes classifica atos de Bolsonaro como retrocesso à condição colonial
Governo apresentará até outubro projeto do Centro de Convenções no Parque

Segundo Rui, a prioridade do governo Federal e do presidente Lula é votar projetos de interesse da população, como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil — um passo importante rumo à justiça fiscal em nosso país.

"Nestes dois anos e meio, o governo tem trabalhado para garantir maioria no Congresso e aprovar medidas que mudam a vida das pessoas, como a isenção da conta de luz, o programa Gás do Povo e tantas outras iniciativas para cuidar da população e impulsionar o crescimento do Brasil. Graças a Deus, já estamos colhendo os frutos desse esforço".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia bolsonaristas casa civil congresso nacional justiça Rui Costa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Ministro da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x