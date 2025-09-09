Governo apresentará até outubro projeto do Centro de Convenções no Parque

Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções - Foto: Seagri / Divulgação

O novo Centro de Convenções do Governo da Bahia deve começar a sair do papel em breve. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que o projeto está perto de ser finalizado e pode ser apresentado entre as próximas semanas até o mês de outubro. Equipamento está previsto para ser implantado dentro do Parque de Exposições Agropecúarias, na Avenida Paralela.

Ao Portal A TARDE, o governador disse que o estado precisa de um local para receber grandes eventos e previu que a proposta pode ser apresentada até o próximo mês.

Eu quero muito trabalhar com o setor privado para que a gente possa garantir um bom formato de Centro de Convenções. Vou dar um exemplo largo: o Rock in Rio. Nós não temos em Salvador, ou na Bahia, um espaço com a qualidade de atendimento para essas demandas e nem um espaço para poder garantir estacionamento e mobilidade das pessoas. Espero que agora em setembro, no máximo em outubro, a gente possa receber essas encomendas e poder apresentar para vocês Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia

Ao participar da 7° Conferência Estadual das Cidades, evento realizado em Salvador, nesta terça-feira, 9, Jerônimo também confirmou que uma das opções onde o novo equipamento pode ser construído é o local que hoje abriga o Parque de Exposições Agropecuárias.

Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções | Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE

“Normalmente ali é um local que o setor empresarial gosta porque está perto do aeroporto, tem metrô na porta, tem espaço. Veremos outras possibilidades, mas ali é um dos potenciais”, afirmou.

Jerônimo participou da 7° Conferência Estadual das Cidades, evento realizado em Salvador, nesta terça-feira, 9. | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O projeto

Em março, o Portal A TARDE apurou que o martelo estava praticamento batido e que o Parque de Exposições daria lugar ao novo Centro de Convenções em Salvador.

A ideia de construção de um novo equipamento se deu porque a cúpula do governo se convenceu que a capital baiana precisa de mais em Centro de Convenções.

A análise do grupo é de que o atual equipamento construído pela Prefeitura de Salvador na orla da Boca do Rio não é o suficiente para atender a demanda de eventos da cidade.

Proposta antiga

Caso seja mesmo tirado do papel, o projeto dará prosseguimento a uma proposta originada em 2017, ainda na época da gestão do ex-governador Rui Costa.

Naquele ano, o governo publicou no Diário Oficial do Estado uma proposta preliminar do projeto de estruturação de um Fundo de Investimento em Participação (FIP) para construção e operação do novo Centro de Convenções da Bahia.

A proposta previa que o equipamento seria erguido em uma área de aproximadamente 230 mil metros quadrados, localizada no Parque de Exposições, na avenida Paralela.

A empresa Reag Gestora de Recursos foi autorizada pela gestão estadual para desenvolver os estudos para o financiamento, juntamente com um complexo de negócios. A obra seria feita no modelo de Parceria Público-Privada (PPP) com estimativa de investimento de R$ 400 milhões. Todos os gastos seriam de responsabilidade da empresa privada, sem trazer custos ao Estado.

Informações apuradas pela reportagem apontam que o valor do projeto foi atualizado, e pode beirar cifras em torno de R$ 1 bilhão.

Antigo Centro

Fechado desde o desabamento em 2016, o antigo Centro de Convenções de Salvador, localizado no bairro da Boca do Rio ainda espera um desfecho. Em janeiro, o governador Jerônimo Rodrigues disse que o processo de licitação do terreno está em estágio avançado.

Segundo ele, a fase jurídica já foi encerrada e agora sua equipe está “desenhando o formato para vender”.