Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROJEÇÃO

Governo apresentará até outubro projeto do Centro de Convenções no Parque

Jerônimo Rodrigues revelou que proposta está perto de ser finalizada para apresentação

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

09/09/2025 - 11:45 h | Atualizada em 09/09/2025 - 12:37
Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções
Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções -

O novo Centro de Convenções do Governo da Bahia deve começar a sair do papel em breve. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou que o projeto está perto de ser finalizado e pode ser apresentado entre as próximas semanas até o mês de outubro. Equipamento está previsto para ser implantado dentro do Parque de Exposições Agropecúarias, na Avenida Paralela.

Ao Portal A TARDE, o governador disse que o estado precisa de um local para receber grandes eventos e previu que a proposta pode ser apresentada até o próximo mês.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Eu quero muito trabalhar com o setor privado para que a gente possa garantir um bom formato de Centro de Convenções. Vou dar um exemplo largo: o Rock in Rio. Nós não temos em Salvador, ou na Bahia, um espaço com a qualidade de atendimento para essas demandas e nem um espaço para poder garantir estacionamento e mobilidade das pessoas. Espero que agora em setembro, no máximo em outubro, a gente possa receber essas encomendas e poder apresentar para vocês
Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia

Ao participar da 7° Conferência Estadual das Cidades, evento realizado em Salvador, nesta terça-feira, 9, Jerônimo também confirmou que uma das opções onde o novo equipamento pode ser construído é o local que hoje abriga o Parque de Exposições Agropecuárias.

Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções
Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções | Foto: Margarida Neide | Ag. A TARDE

Leia Também:

Centro de Convenções Salvador reúne lideranças e fortalece turismo de negócios em Salvador
Centro Histórico abrigará novo centro de convenções, diz Bruno Reis
Prefeitura já tem acordo para segundo Centro de Convenções em Salvador

“Normalmente ali é um local que o setor empresarial gosta porque está perto do aeroporto, tem metrô na porta, tem espaço. Veremos outras possibilidades, mas ali é um dos potenciais”, afirmou.

Jerônimo participou da 7° Conferência Estadual das Cidades, evento realizado em Salvador, nesta terça-feira, 9.
Jerônimo participou da 7° Conferência Estadual das Cidades, evento realizado em Salvador, nesta terça-feira, 9. | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O projeto

Em março, o Portal A TARDE apurou que o martelo estava praticamento batido e que o Parque de Exposições daria lugar ao novo Centro de Convenções em Salvador.

A ideia de construção de um novo equipamento se deu porque a cúpula do governo se convenceu que a capital baiana precisa de mais em Centro de Convenções.

A análise do grupo é de que o atual equipamento construído pela Prefeitura de Salvador na orla da Boca do Rio não é o suficiente para atender a demanda de eventos da cidade.

Proposta antiga

Caso seja mesmo tirado do papel, o projeto dará prosseguimento a uma proposta originada em 2017, ainda na época da gestão do ex-governador Rui Costa.

Naquele ano, o governo publicou no Diário Oficial do Estado uma proposta preliminar do projeto de estruturação de um Fundo de Investimento em Participação (FIP) para construção e operação do novo Centro de Convenções da Bahia.

A proposta previa que o equipamento seria erguido em uma área de aproximadamente 230 mil metros quadrados, localizada no Parque de Exposições, na avenida Paralela.

A empresa Reag Gestora de Recursos foi autorizada pela gestão estadual para desenvolver os estudos para o financiamento, juntamente com um complexo de negócios. A obra seria feita no modelo de Parceria Público-Privada (PPP) com estimativa de investimento de R$ 400 milhões. Todos os gastos seriam de responsabilidade da empresa privada, sem trazer custos ao Estado.

Informações apuradas pela reportagem apontam que o valor do projeto foi atualizado, e pode beirar cifras em torno de R$ 1 bilhão.

Antigo Centro

Fechado desde o desabamento em 2016, o antigo Centro de Convenções de Salvador, localizado no bairro da Boca do Rio ainda espera um desfecho. Em janeiro, o governador Jerônimo Rodrigues disse que o processo de licitação do terreno está em estágio avançado.

Segundo ele, a fase jurídica já foi encerrada e agora sua equipe está “desenhando o formato para vender”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues novo centro de convenções Parque de Exposições

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Parque de Exposições deve receber novo Centro de Convenções
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

x