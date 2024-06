Prefeitura já tem acordo para segundo Centro de Convenções em Salvador | A TARDE

Um segundo Centro de Convenções deve ser construído em Salvador nos próximos anos. Depois do sucesso do equipamento instalado na Boca do Rio, a ideia da prefeitura é implantar o novo espaço no Centro Histórico, mais especificamente no subsolo da Praça Municipal, entre o Palácio Thomé de Souza e o Palácio Rio Branco.

De acordo com o prefeito Bruno Reis (União Brasil), durante entrevista ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 5, já há um acordo com a Neoenergia Coelba, que mantém uma subestação no local, para a utilização do espaço. Segundo ele, além dos projetos de habitação pensados para a região da cidade, a instalação do Centro de Convenções deve ser decisiva para a revitalização do Centro Histórico.

“Acho que agora nós fechamos a última ponta. Vai ser debaixo da prefeitura [Palácio Thomé de Souza]. Dali do lado do Museu da Misericórdia, de onde é a garagem da prefeitura, até a porta do Palácio Rio Branco. Ali tem 14 metros de pé direito. Metade é ocupado por uma subestação da Coelba, metade é o Centro Cultural da Câmara. A ideia é ali virar um grande Centro de Convenções. Aí nós vamos ter a redenção do Centro”, declarou o prefeito.

Bruno Reis deu entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE nesta quarta-feira, 5 | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Na avaliação de Bruno Reis, a chegada de um Centro de Convenções nas proximidades do Pelourinho atingiria um novo público, mais voltado ainda para o turismo cultural, mas também outros tipos de eventos.



“Você levando as pessoas para ali, tendo um Centro de Convenções, com estacionamento — dá para fazer um embaixo — tendo um conjunto de hoteis, tendo ali a Catedral, onde grandes casamentos poderão acontecer e as pessoas vão poder fazer a festa nesse Centro de Convenções, somado a congressos, feiras, exposições”, disse o gestor municipal ao Portal A TARDE.

Bruno Reis ainda revelou que a subestação da Coelba deve se mudar para uma outra parte do Centro Histórico, se instalando nas proximidades da Praça Castro Alves.

“A Coelba já acertou. A gente já definiu essa conta, a minha parte e a parte deles. Estamos já formalizando. Era a subestação mais antiga da cidade e eles precisavam realmente também investir nela. Eles vão tirar dali e levar para aquele estacionamento embaixo da Praça Castro Alves. Em cima vai continuar sendo estacionamento, então não muda nada”, concluiu.

