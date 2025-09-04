Centro de Convenções Salvador reúne lideranças e fortalece turismo de negócios em Salvador

Os médicos Sérgio Passos e Ana Célia Ferreira com Cláudio Najar - Foto: Divulgação | Hermes Photo

O diretor-geral do Centro de Convenções Salvador, Cláudio Najar, foi o anfitrião do coquetel que teve como objetivo de apresentar o equipamento como palco estratégico para eventos e fortalecer conexões com o setor. Promovido em parceria com a Salvador Destination, o encontro reuniu cerca de 100 líderes de entidades médicas, jurídicas e de recursos humanos da Bahia. A noite de networking e experiências exclusivas aconteceu no Restaurante Bocado, espaço com vista privilegiada para o mar, que une gastronomia, música e bons encontros, refletindo a pluralidade do CCS.

União

O amor que adoça tantas vidas pelos doces de Priscilla Diniz ganha um novo sabor: no dia 1º de novembro, ela dirá “sim” a Joca Abreu Neto, em cerimônia civil ao pôr do sol da Baía de Todos-os-Santos, no Restaurante Amado. Amigos e familiares já receberam o Save the Date dessa união tão aguardada. A decoração, assinada por Fernanda Brinço, trará o estilo Art Nouveau, com flores intensas e curvas delicadas. O jantar será criado especialmente para a noite pelo Amado, com surpresas musicais preparadas pelo casal. E, claro, a icônica sala de doces de Priscilla será um espetáculo à parte, com criações inéditas. Uma noite de amor, arte e doçura, como tudo o que Priscilla celebra.

Juntos, Joca e Priscilla preparam-se para o próximo capítulo da história deles | Foto: Divulgação

Telona

Pela primeira vez em Salvador, o Open Air Brasil transforma o Centro de Convenções em uma grande celebração ao cinema, de 30 deste a 12 de outubro. Entre os destaques, Malês, de Antônio Pitanga, com participação de Rocco e Camila Pitanga, e a sessão comemorativa dos 18 anos de Ó Paí, Ó. “A tela gigante, a projeção perfeita e o som cristalino do evento emoldurados pelo mar de Salvador, essa vai ser uma experiência audiovisual imperdível! Mais do que assistir a um filme, é sentir o cinema com todos os sentidos, em uma atmosfera que une arte, paisagem e emoção”, diz Renato Byington, sócio fundador da D+3.

Renato Byington celebra a estreia do Open Air Brasil em Salvador | Foto: Sidney Haack

Homenagem

A desembargadora Marielza Brandão Franco foi homenageada na última sexta, com a Comenda 2 de Julho, em cerimônia na Assembleia Legislativa, repleta de autoridades e admiradores. Após a solenidade, marcada pela execução do Hino Nacional, interpretado pela desembargadora Gardênia Duarte, Marielza recebeu calorosas felicitações durante um elegante coquetel na própria AL, prestigiado por centenas de colegas e amigos. O comendador Nelson José de Carvalho destacou que se tratou de uma das cerimônias mais belas e concorridas dos últimos tempos.

Advogado Hudson Resedá, desembargadora Marielza Brandão e a médica Analuzia Moscoso, em noite de homenagens | Foto: Divulgação

Dose dupla

O Vini Mar, no Rio Vermelho, foi eleito como o Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar do Ano. O Prêmio foi concedido pelo Melhores da Gastronomia – Edição Salvador 2025, que premiou 38 categorias. A casa integra o Grupo Vini que reúne ainda os restaurantes Vini Figueira Gastronomia, Ainá Lámen e Genaro por Vini, além do bufê Vini Figueira. Liderado pelo chef Vinicius Figueira, que ainda levou para casa o troféu assinado pelo artista plástico Bel Borba, como o Restaurateur do Ano, o Grupo Vini é hoje um dos maiores da gastronomia local.

Vini Figueira comemora Vini Mar premiado e título de Restaurateur do Ano | Foto: Divulgação

Primaveras

Na família Bacelar Sacramento, Tais fez aniversário no dia 1º e Mônica, no dia 2. Mãe e filha sempre comemoram as datas de alguma forma juntas, mesmo que também celebrem individualmente com amigos. Este ano, no entanto, as comemorações foram discretas. Não passaram de um bolo e parabéns íntimos, restritos ao núcleo familiar mais próximo. Todos ainda muito sentidos, mas resilientes, com a partida do cunhado, tio, amigo e compadre, o médico Rodrigo Felipe.

Mônica e Tais: as aniversariantes da semana | Foto: Divulgação

Celebração

Na Ala Gourmet no Terraço do icônico Edifício Oceania, no domingo passado, Asdrubal Vianna, testemunha ocular da inauguração do Edifício em 1943, celebrou seus 100 Anos em alegre celebração junto à sua amada família. Tendo recebido, nos 80 Anos do Edifício, placa alusiva à sua presença naquela inauguração, também agora recebeu da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, placa oferecida por seus ex-colegas pelos trabalhos prestados e dedicação ao Serviço Público quando na ativa. Marcantes e inesquecíveis momentos para todos!

Asdrubal Vianna recebe homenagem das mãos do amigo José Armando Ribeiro | Foto: Divulgação

Franco-brasileira

No contexto da Temporada França-Brésil, duas exposições acontecem esta semana, em Paris: a colagista gaúcha Dedé Ribeiro apresenta ColonialMente na The Muisca Gallery, pelo Centro Cultural Verso. E na Sala Villa-Lobos da Embaixada do Brasil, Herança Cultural e Savoir-Faire, esta também no âmbito da Paris Design Week, pela Bref, Art Design.

Premiação

A CASACOR Bahia realizou a cerimônia do Prêmio CASACOR 2025, reconhecimento anual aos ambientes de maior destaque da mostra. O evento reuniu profissionais, imprensa e patrocinadores e foi encerrado com show da artista Thathi. O momento também celebrou o sucesso da edição, que permanece aberta ao público até 7 de setembro. Para Magali Santana, diretora da mostra, “esta edição registrou visitação recorde e consistente ao longo do período. A premiação é, para nós, uma reverência à qualidade dos espaços apresentados e à criatividade dos profissionais que dão sentido à mostra”.

Solidariedade

A tão aguardada 5ª Feijoada do Amor já tem sua programação definida. O evento, promovido pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA), acontece no dia 20, a partir das 12h, no Lounge Premium da Arena Fonte Nova. Este ano, a festa contará com os shows de Mudei de Nome, Márcia Freire, Batifun e o DJ Lucas Bainco.

