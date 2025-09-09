Moraes vota pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe

Ministro vota pela condenação de Bolsonaro por trama golpista - Foto: Sérgio Lima | AFP

O ministro Alexandre de Moraes, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais sete integrantes do núcleo central da trama golpista, nesta terça-feira, 9.

Os réus tentaram abolir o Estado Democrático de Direito, com claro intuito de manutenção do seu grupo político do poder" Alexandre de Moraes

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O grupo pode ser condenado caso três ministros votem a favor da condenação. Isso significa que, mesmo antes da conclusão da votação de todos os integrantes da turma, a decisão já poderá ser formalizada se três votos confirmarem a responsabilização dos acusados pelos crimes imputados.

O 8 de janeiro foi a tentativa final dessa organização de concretizar lá atrás o que foi dito pelo réu Jair Bolsonaro. 'É o último aviso que dou ao Judiciário' Moraes, ao declarar seu voto

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Moraes pediu a condenação dos oito réus pelos seguintes crimes:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Tentativa de golpe de Estado

Alexandre de Moraes durante declaração do voto | Foto: Rosinei Coutinho | STF

Confira quem são os réus do núcleo 1 da trama golpista:

Jair Bolsonaro, ex-presidente;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

Ao todo, a Corte reservou cinco sessões para o julgamento.

2/9, terça-feira (9h-19h)

3/9, quarta-feira (9h-12h)

9/9, terça-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.

E as próximas agendadas são:

10/9, quarta-feira (9h-12h)

12/9, sexta-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.

A sessão desta terça-feira marcou o início da votação dos ministros. Após Moraes, o relator, a ordem prevista segue com Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.