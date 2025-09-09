URGENTE!
Moraes vota pela condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe
Ministro do Supremo Tribunal Federal é relator em julgamento
Por Flávia Requião
O ministro Alexandre de Moraes, da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais sete integrantes do núcleo central da trama golpista, nesta terça-feira, 9.
Os réus tentaram abolir o Estado Democrático de Direito, com claro intuito de manutenção do seu grupo político do poder"
A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O grupo pode ser condenado caso três ministros votem a favor da condenação. Isso significa que, mesmo antes da conclusão da votação de todos os integrantes da turma, a decisão já poderá ser formalizada se três votos confirmarem a responsabilização dos acusados pelos crimes imputados.
O 8 de janeiro foi a tentativa final dessa organização de concretizar lá atrás o que foi dito pelo réu Jair Bolsonaro. 'É o último aviso que dou ao Judiciário'
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
Moraes pediu a condenação dos oito réus pelos seguintes crimes:
- Organização criminosa armada
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Tentativa de golpe de Estado
Confira quem são os réus do núcleo 1 da trama golpista:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente;
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
- Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro; e
- Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.
Ao todo, a Corte reservou cinco sessões para o julgamento.
- 2/9, terça-feira (9h-19h)
- 3/9, quarta-feira (9h-12h)
- 9/9, terça-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.
E as próximas agendadas são:
- 10/9, quarta-feira (9h-12h)
- 12/9, sexta-feira (9h-19h) , com intervalo entre 12h e 14h.
A sessão desta terça-feira marcou o início da votação dos ministros. Após Moraes, o relator, a ordem prevista segue com Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e, por último, o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.
