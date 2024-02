Jovem que fazia hemodiálise é assassinado na frente da mãe em Salvador | A TARDE

Um jovem de apenas 22 anos, identificado como Luís Guilherme Nascimento de Jesus, foi assassinado a tiros, no início tarde desta quinta-feira, 25, no bairro de Fazenda Coutos 3, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com testemunhas e pessoas que moram na região, o rapaz não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas e ainda fazia tratamento de hemodiálise.

Ele foi executado na frente da mãe no momento em que chegava em casa, após retornar do hospital onde fazia o tratamento. Os suspeitos do ato criminoso seriam indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas.

Até o momento, ainda não há mais informações sobre a autoria ou a motivação para o ato criminoso. O caso será investigado pela Polícia Civil.