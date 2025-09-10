Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Fiscalização foi direcionada a voos domésticos vindos de estados fronteiriços

Luan Julião

Por Luan Julião

10/09/2025 - 13:18 h
Aeroporto Internacional de Salvador
Aeroporto Internacional de Salvador -

Na manhã desta quarta-feira, 10, o Aeroporto Internacional de Salvador foi palco de uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Civil da Bahia. A ação, que mobilizou equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), teve como foco a identificação e apreensão de drogas transportadas em voos domésticos.

Segundo a Receita, a fiscalização seguiu critérios de risco, priorizando aeronaves oriundas de estados que fazem fronteira com países vizinhos. Todas as bagagens selecionadas passaram por inspeção minuciosa, com apoio de scanners e cães farejadores.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homens são presos acusados de matar idoso por aposentadoria na Bahia
Entenda como empresário lucrou R$ 40 mil por dia vendendo munição ao CV
Falso emprego: líder de grupo que aplicava golpes é preso na Bahia

Participaram da operação oito servidores da Receita e quatro policiais civis, além de dois cães especializados no faro de entorpecentes. As substâncias ilegais encontradas, assim como seus portadores, serão encaminhadas à Polícia Civil. Já mercadorias estrangeiras sem comprovação de regularidade poderão ser retidas e destinadas à União.

A Receita Federal destacou que mantém uma rotina constante de monitoramento em voos nacionais e internacionais, atuando de forma estratégica para impedir que drogas e produtos ilícitos cheguem à Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Aeroporto Bahia Polícia Civil Receita Federal Salvador voos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Aeroporto Internacional de Salvador
Play

Caseiro é preso com arsenal em sítio em Vila de Abrantes

Aeroporto Internacional de Salvador
Play

Corpo de jovem desaparecido em Boa Viagem é encontrado em praia da Ilha de Vera Cruz

Aeroporto Internacional de Salvador
Play

Homem que esfaqueou e atropelou a nora é preso; veja vídeo do crime

Aeroporto Internacional de Salvador
Play

Líder do PCC é preso com laboratório de drogas em Lauro de Freitas

x