Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Aeroporto Internacional de Salvador - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na manhã desta quarta-feira, 10, o Aeroporto Internacional de Salvador foi palco de uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Civil da Bahia. A ação, que mobilizou equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), teve como foco a identificação e apreensão de drogas transportadas em voos domésticos.

Segundo a Receita, a fiscalização seguiu critérios de risco, priorizando aeronaves oriundas de estados que fazem fronteira com países vizinhos. Todas as bagagens selecionadas passaram por inspeção minuciosa, com apoio de scanners e cães farejadores.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Participaram da operação oito servidores da Receita e quatro policiais civis, além de dois cães especializados no faro de entorpecentes. As substâncias ilegais encontradas, assim como seus portadores, serão encaminhadas à Polícia Civil. Já mercadorias estrangeiras sem comprovação de regularidade poderão ser retidas e destinadas à União.

A Receita Federal destacou que mantém uma rotina constante de monitoramento em voos nacionais e internacionais, atuando de forma estratégica para impedir que drogas e produtos ilícitos cheguem à Bahia.