Homens são presos acusados de matar idoso por aposentadoria na Bahia

Diligências da Operação Impius - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Durante diligências no âmbito da Operação Impius, a Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira, 10, dois homens envolvidos na morte do idoso Cosme Silva de Andrade, de 64 anos. O crime ocorreu em 12 de julho deste ano, no povoado do Araçá, zona rural de Cruz das Almas, na região do recôncavo baiano.

Segundo as investigações, o idoso, que havia recebido a aposentadoria, foi agredido em sua residência para que o dinheiro fosse roubado. A agressão resultou em sua morte.

Com a prisão decretada pela Justiça, a operação foi deflagrada menos de dois meses após o crime. Durante a ação, os policiais, além de prenderem os envolvidos no crime, um homem de 18 e outro de 27 anos, apreenderam uma quantidade de entorpecentes e uma motocicleta com adulteração de sinal de identificação.

Os presos estão à disposição da justiça e vão responder pelos crimes de latrocínio, tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor.

A operação contou com a participação da Delegacia Territorial de Cruz das Almas, do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Leste) e da 4ª Coordenadoria de Polícia do Interior de Santo Antônio de Jesus (Coorpin/SAJ)