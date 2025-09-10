Menu
HOME > POLÍCIA
EXTORSÃO

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

Polícia cumpriu sete mandados de busca e apreensão

Redação

Por Redação

10/09/2025 - 7:34 h | Atualizada em 10/09/2025 - 12:22
Policiais durante o cumprimento de mandados na Operação Racket
Policiais durante o cumprimento de mandados na Operação Racket -

Uma operação denominada Racket, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), mirou um grupo criminoso responsável por diversos crimes em Salvador e no interior do estado. A organização é investigada por assaltos a veículos, seguidos de extorsões mediante transferências bancárias forçadas.

Nesta quarta-feira, 10, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Um dos investigados foi preso no bairro de Nova Brasília e o outro no São Gonçalo, em Salvador. Três celulares foram apreendidos e vão passar por perícia. Também foram realizadas diligências no bairro da Boca do Rio e no município de Lençóis, na Chapada Diamantina.

As investigações apontam que o grupo abordava vítimas em assaltos a veículos e, sob coação e ameaça, exigia transferências via aplicativos de pagamento. Até o momento, mais de dez vítimas formalizaram ocorrência e reconheceram integrantes da associação criminosa.

A delegada Bruna Kalaoum, da Coordenação de Operações do DEIC, detalhou a operação e disse que o grupo criminoso movimentou cerca de R$ 150 mil na prática de extorsões. Kalaoum disse ainda que foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Lençóis .

De acordo com as apurações, o grupo vinha atuando de forma recorrente, com violência e grave ameaça, ampliando sua rede criminosa em diferentes regiões da capital. As medidas cumpridas nesta fase da Operação visam não apenas à captura dos envolvidos, mas também à obtenção de novas provas para reforçar os inquéritos em andamento.

extorsão grupo criminoso Operação Racket

x