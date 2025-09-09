AÇÃO POLICIAL
Falso emprego: líder de grupo que aplicava golpes é preso na Bahia
O investigado, de 30 anos, foi localizado circulando em um carro
Por Leilane Teixeira
O líder de um grupo criminosocriminoso interestadual especializado em aplicar golpes por meio de falsos processos seletivos de emprego no estado da Paraíba, foi preso nesta terça-feira, 9, em Santaluz, na Bahia.
O investigado, de 30 anos, foi localizado circulando em um carro na cidade de Santaluz. Ao ser abordado, ele recebeu voz de prisão preventiva, expedida pela Justiça da Paraíba, sendo conduzido à delegacia local para os procedimentos legais.
Como agia?
As investigações, conduzidas pela Delegacia de Bananeiras (PB), revelaram que o grupo utilizava o nome de empresas reais para divulgar falsas vagas de emprego. As vítimas eram atraídas pelas supostas oportunidades e obrigadas a pagar taxas referentes a custos administrativos, uniformes e cursos preparatórios.
Somente em Bananeiras, mais de 100 pessoas foram lesadas pelo esquema. Há registros de ocorrências semelhantes em outros municípios da região conhecida como Brejo Paraibano.
Na Bahia, a ação foi realizada pelas equipes:
- Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI-Sisal)
- Coordenação de Inteligência do Departamento de Polícia do Interior (DIP), após troca de informações com a Polícia Civil da Paraíba.
