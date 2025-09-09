Mulher é presa em flagrante por venda de atestados médicos falsos

- Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Foi presa na segunda-feira, 8, na cidade de Itapetinga, no sul da Bahia, uma mulher de 24 anos cuja identidade não foi revelada suspeita de falsificar e vender atestados médicos.

O namorado dela, de 25 anos, também foi indiciado por participação no esquema criminoso. A investigação teve início após os proprietários de uma clínica particular procurarem a delegacia para denunciar a funcionária que apresentou um atestado adulterado para justificar uma falta ao trabalho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O flagrante ocorreu de forma inusitada: enquanto uma das vítimas prestava depoimento, monitorou as câmeras da clínica pelo celular e flagrou a funcionária reproduzindo novos atestados falsos em tempo real. Policiais civis foram até o local e surpreenderam a suspeita em plena atividade criminosa. Na bolsa dela, foram encontrados diversos atestados já prontos, com timbres e assinaturas falsificadas de médicos de duas unidades de saúde.

Durante os depoimentos, a mulher confessou ser responsável pela produção dos documentos, enquanto o namorado intermediava as vendas, realizadas por aplicativos de mensagens, com pagamentos depositados em sua conta. Os atestados eram comercializados por valores entre R$ 30 e R$ 50. Imagens das câmeras de segurança também registraram o comparsa indo até a clínica para receber papéis da suspeita, além de outras pessoas, com fardas de outras empresas, entrando rapidamente no estabelecimento para a mesma prática.

A mulher foi autuada em flagrante por falsificação de documento particular e uso de documento falso, permanecendo custodiada no Complexo Policial de Itapetinga, à disposição da Justiça. Já o namorado foi indiciado e vai responder ao inquérito em liberdade.