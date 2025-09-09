Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Mulher é presa em flagrante por venda de atestados médicos falsos

Mulher foi autuada por falsificação de documento particular

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

09/09/2025 - 10:14 h
Imagem ilustrativa da imagem Mulher é presa em flagrante por venda de atestados médicos falsos
-

Foi presa na segunda-feira, 8, na cidade de Itapetinga, no sul da Bahia, uma mulher de 24 anos cuja identidade não foi revelada suspeita de falsificar e vender atestados médicos.

O namorado dela, de 25 anos, também foi indiciado por participação no esquema criminoso. A investigação teve início após os proprietários de uma clínica particular procurarem a delegacia para denunciar a funcionária que apresentou um atestado adulterado para justificar uma falta ao trabalho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O flagrante ocorreu de forma inusitada: enquanto uma das vítimas prestava depoimento, monitorou as câmeras da clínica pelo celular e flagrou a funcionária reproduzindo novos atestados falsos em tempo real. Policiais civis foram até o local e surpreenderam a suspeita em plena atividade criminosa. Na bolsa dela, foram encontrados diversos atestados já prontos, com timbres e assinaturas falsificadas de médicos de duas unidades de saúde.

Durante os depoimentos, a mulher confessou ser responsável pela produção dos documentos, enquanto o namorado intermediava as vendas, realizadas por aplicativos de mensagens, com pagamentos depositados em sua conta. Os atestados eram comercializados por valores entre R$ 30 e R$ 50. Imagens das câmeras de segurança também registraram o comparsa indo até a clínica para receber papéis da suspeita, além de outras pessoas, com fardas de outras empresas, entrando rapidamente no estabelecimento para a mesma prática.

Leia Também:

Saiba quem é tenente-coronel da PM investigado por acobertar milícia
Mais de 30 pessoas são detidas durante operação em Itapuã
Líder religioso é preso após invadir casa de ex-companheira na Bahia

A mulher foi autuada em flagrante por falsificação de documento particular e uso de documento falso, permanecendo custodiada no Complexo Policial de Itapetinga, à disposição da Justiça. Já o namorado foi indiciado e vai responder ao inquérito em liberdade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

atestado médico falsos itapetinga

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero

Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

x